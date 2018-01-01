Фейгін розповів, коли його можуть позбавити статусу адвоката

Після оголошення рішення Фейгін пообіцяв зробити ряд публічних заяв

Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає українських політв’язнів в Росії, заявив, що 27 лютого розглядатиметься питання про позбавлення його статусу адвоката. Про це Фейгін написав у Twitter. «27 лютого 2018 року відбудеться Рада адвокатської палати міста Москви, де мене хочуть позбавити статусу адвоката за кілька твітів! Я



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Марк Фейгін

Після оголошення рішення Фейгін пообіцяв зробити ряд публічних заяв

Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає українських політв’язнів в Росії, заявив, що 27 лютого розглядатиметься питання про позбавлення його статусу адвоката.

Про це Фейгін написав у Twitter.

«27 лютого 2018 року відбудеться Рада адвокатської палати міста Москви, де мене хочуть позбавити статусу адвоката за кілька твітів! Я запрошую ЗМІ бути присутніми при цій події. Адреса: вул. Сівцев Вражек, будинок 43. Після оголошення рішення я зроблю ряд публічних заяв», - написав Фейгін.

Нагадаємо, у четвер Фейгін подав апеляційну скаргу на рішення суду в РФ про продовження утримання під вартою незаконно заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.