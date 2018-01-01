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    Захист подав апеляцію на продовження арешту Сущенка

    Фейгін оскаржив рішення московського суду
    Захист незаконно заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка подав апеляційну скаргу на рішення суду про продовження утримання під вартою до 30 березня. Про це повідомив у Twitter адвокат Марк Фейгін.  «Я подав апеляційну скаргу на рішення про продовження арешту українському журналісту Роману Сущенку на два
    • Сьогодні, 19:29
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    Бранець Кремля Роман Сущенко
    Бранець Кремля Роман Сущенко

    Фейгін оскаржив рішення московського суду

    Захист незаконно заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка подав апеляційну скаргу на рішення суду про продовження утримання під вартою до 30 березня. Про це повідомив у Twitter адвокат Марк Фейгін. 

    «Я подав апеляційну скаргу на рішення про продовження арешту українському журналісту Роману Сущенку на два місяці, до 30 березня 2018 року, прийняте вчора Московським міським судом», - написав він.

    Як повідомлялося, 24 січня Московський міський суд продовжив арешт Сущенка до 30 березня 2018 року.

    20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

    Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

    Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах,серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

    Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

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