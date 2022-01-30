Скандальна київська викладачка заявила про готовність «померти за русскій мір»
«Померти за русскій мір» готовий і чоловік Євгенії Більченко
Експедагог київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко показала фото з весілля в Санкт-Петербурзі і розповіла про готовність померти за русскій мір разом з чоловіком. Відповідні дописи з'явилися на її сторінці в Facebook.
Професорка, яка більше як пів року проживає в Росії, напередодні вийшла заміж. Її обранцем став поет Аркадій Вєсєлов. Церемонія одруження відбулася в Санкт-Петербурзі, де живе пара.
Ось що Більченко розповіла про обранця: «У мене є улюблений епізод. Один з останніх наших. Ми зізналися один одному, що готові померти за русскій мір. Прямо на вулиці. Ніколи про це не писала і зараз в подробицях не маю наміру».
На фото з церемонії, яким поділилася Більченко, можна побачити і фото з двома паспортами – українським (своїм) і російським (чоловіка).
Більченко збирається отримати громадянство РФ і вже отримала документ, що підтверджує володіння російською мовою.
«Я отримала сертифікат з російської мови, законодавства та історії Росії з круглими п'ятірками, але я знаю, за що. Я готувалася дуже сильно, хотіла знати російську історію назубок, краще за всіх. І право – теж. У мене – тридцять сторінок рукописів, хоч курс відкривай, та нема кому читати», – ділиться колишня викладачка київського вишу.
Коментуючи ці події, Більченко порівняла себе з української телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка напередодні шокувала скандальними заявами про те, що вона підтримує президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, у січні 2021 року Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, Більченко заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією». Зазначимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на провокаційні заяви професорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці. У липні вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології скандальної викладачки Євгенії Більченко.
Нагадаємо, у січні 2021 року Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, Більченко заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією».
Зазначимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на провокаційні заяви професорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці.
У липні вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології скандальної викладачки Євгенії Більченко.