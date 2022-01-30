Скандальна київська викладачка заявила про готовність «померти за русскій мір»

Скандальна професорка, яка більше як пів року проживає в Росії, напередодні вийшла заміж

«Померти за русскій мір» готовий і чоловік Євгенії Більченко

Експедагог київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко показала фото з весілля в Санкт-Петербурзі і розповіла про готовність померти за русскій мір разом з чоловіком. Відповідні дописи з'явилися на її сторінці в Facebook.

Професорка, яка більше як пів року проживає в Росії, напередодні вийшла заміж. Її обранцем став поет Аркадій Вєсєлов. Церемонія одруження відбулася в Санкт-Петербурзі, де живе пара.

Ось що Більченко розповіла про обранця: «У мене є улюблений епізод. Один з останніх наших. Ми зізналися один одному, що готові померти за русскій мір. Прямо на вулиці. Ніколи про це не писала і зараз в подробицях не маю наміру».

На фото з церемонії, яким поділилася Більченко, можна побачити і фото з двома паспортами – українським (своїм) і російським (чоловіка).

Більченко збирається отримати громадянство РФ і вже отримала документ, що підтверджує володіння російською мовою.

«Я отримала сертифікат з російської мови, законодавства та історії Росії з круглими п'ятірками, але я знаю, за що. Я готувалася дуже сильно, хотіла знати російську історію назубок, краще за всіх. І право – теж. У мене – тридцять сторінок рукописів, хоч курс відкривай, та нема кому читати», – ділиться колишня викладачка київського вишу.

Коментуючи ці події, Більченко порівняла себе з української телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка напередодні шокувала скандальними заявами про те, що вона підтримує президента РФ Володимира Путіна.