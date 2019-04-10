Фігурант справи «українських диверсантів» Дудка знаходиться на межі гіпертонічного кризу



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Фігуранти «справи «українських диверсантів» Олексій Бессарабов (л) і Володимир Дудка (п)

Наразі Володимир Дудка та Олексій Бессарабов готуються до етапування в Москву, де Верховний суд Росії розгляне апеляційні скарги захисту

Засуджений в окупованому Криму у справі «українських диверсантів» до 14 років позбавлення волі Володимир Дудка перебуває на межі гіпертонічного кризу. Про це у середу, 10 квітня, розповів син ув'язненого Ілля Дудка, який відвідав батька в СІЗО Сімферополя.

«Передав йому тонометр. Таблетки від тиску батько приймає, але він все одно стрибає. Буває дуже високий, практично гіпертонічний криз. Вже пройшло чимало часу, як його поставили на особливий облік, але лікар батька навіть не відвідав», - розповів Ілля Дудка.

За його словами, Володимир Дудка сприйняв вирок спокійно, адже «іншого і не чекав», але він «сподівається, що не буде стільки сидіти, що обміняють раніше».

«Каже: якщо судді бачили, що за однією статтею сфальсифікували докази, то повинні були зрозуміти, що і за іншими теж. Про те, що дали такі великі терміни, думає, що, можливо, це якась помста або показове покарання», - розповів Ілля.

Він додав, що фігуранти справи «українських диверсантів» Володимир Дудка та Олексій Бессарабов мають намір подати апеляцію 12 квітня. Вони готуються до етапування в Москву, де Верховний суд Росії розгляне апеляційні скарги захисту.

Як повідомлялося, 4 квітня в окупованому Криму підконтрольних Росії Севастопольський міський суд засудив українців Володимира Дудку і Олексія Бессарабова, яких влада РФ звинувачує у підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі кожного з відбуванням у колонії суворого режиму. У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест та закликало міжнародне співтовариство посилити політичний, економічний та санкційний тиск на Росію з метою припинення грубих порушень прав людини та звільнення Дудки, Бессарабова та інших незаконно засуджених громадян України.

Нагадаємо, 10 листопада 2016 року стало відомо про те, що у Севастополі ФСБ РФ затримала українських «диверсантів» — Олексія Бессарабова, Володимира Дудка і Дмитра Штиблікова. Головне управління розвідки Міноборони України спростувало заяву російської спецслужби, назвавши її «черговим фейком». Згодом стало відомо, що в Севастополі суд дозволив заарештувати трьох затриманих у Криму громадян України терміном на два місяці. Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко звинуватила РФ в захопленні нових заручників з метою шантажу України.

Варто зазначити, що Бессарабов та Штибліков — українські експерти центру «Номос» (Центр сприяння геополітичному вивченню чорноморського регіону та євроатлантичного співробітництва), діяльність якого у Криму була звершена у 2014 році.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Джерело: Крим.Реалії