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    Окупанти відправили політв’язня Балуха у ШІЗО

    • Розсилка
    <span>Балуха помістили в штрафний ізолятор на два тижні</span> - Окупанти відправили політв’язня Балуха у ШІЗО
    Балуха помістили в штрафний ізолятор на два тижні

    Політв’язень перебуває у штрафному ізоляторі з із 4 квітня

    Засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха розмістили в штрафний ізолятор колонії №4 російського міста Торжок.

    Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» у Facebook.

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    Вони повідомили, що політв’язень перебуває там з із 4 квітня, а залишиться - до 19 квітня.

    Правозахисники зазначили, що отримали інформацію від сестри Балуха Надії, у якої російські співробітники пенітенціарної служби відмовилися прийняти посилку для Володимира Балуха.

    «Посилку з продуктами і речами у неї знову відмовилися прийняти, аргументувавши тим, що поки утримуваний перебуває в ШІЗО, посилки і побачення йому не передбачені. У штрафному ізоляторі затриманих тримають в жорстких умовах - на хлібі і воді», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у російській колонії не прийняли посилку для Балуха.

    Також наприкінці березня Балуха посадили в карцер в СІЗО Твері.

    Раніше заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з «червоних» колоній Тверської області РФ.

    Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Балуха етапують в колонію, в якій до ув'язнених застосовують насильство.

    Правозахисники упевнені, що для Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

    Нагадаємо, кримчанина Володимира Балуха ФСБ Росії затримала у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір’ї свого будинку.

    Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року. У січні підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив йому в умовно-достроковому звільненні.

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