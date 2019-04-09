Окупанти відправили політв’язня Балуха у ШІЗО



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Балуха помістили в штрафний ізолятор на два тижні

Політв’язень перебуває у штрафному ізоляторі з із 4 квітня

Засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха розмістили в штрафний ізолятор колонії №4 російського міста Торжок.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» у Facebook.

Вони повідомили, що політв’язень перебуває там з із 4 квітня, а залишиться - до 19 квітня.

Правозахисники зазначили, що отримали інформацію від сестри Балуха Надії, у якої російські співробітники пенітенціарної служби відмовилися прийняти посилку для Володимира Балуха.

«Посилку з продуктами і речами у неї знову відмовилися прийняти, аргументувавши тим, що поки утримуваний перебуває в ШІЗО, посилки і побачення йому не передбачені. У штрафному ізоляторі затриманих тримають в жорстких умовах - на хлібі і воді», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у російській колонії не прийняли посилку для Балуха.

Також наприкінці березня Балуха посадили в карцер в СІЗО Твері.

Раніше заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з «червоних» колоній Тверської області РФ.

Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Балуха етапують в колонію, в якій до ув'язнених застосовують насильство.

Правозахисники упевнені, що для Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

Нагадаємо, кримчанина Володимира Балуха ФСБ Росії затримала у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір’ї свого будинку.

Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року. У січні підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив йому в умовно-достроковому звільненні.