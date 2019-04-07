Анексували свідомо: спікер Ради Федерації РФ зробила цинічну заяву щодо Криму



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Сьогодні в Севастополі могли б стояти кораблі НАТО, а не російський флот, - Матвієнко

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що рішення щодо незаконної анексії українського Криму приймалося свідомо, щоб не пустити туди кораблі НАТО. Вона списує злочинні дії Росії, про які говорить весь світ, на нібито захист населення півострова.

«Звичайно ж, коли ми приймали рішення щодо ЧФ, приймали його свідомо, щоб захистити людей, які проживають там. Я абсолютно впевнена в правоті того, що ми зробили. По-іншому відповідальні політики Росії тоді вчинити не могли і не мали права, інакше сьогодні в Севастополі стояли б не російські судна з Андріївським прапором, а стояли б військово-морські кораблі НАТО з іншими прапорами», - сказала Матвієнко.

У той же час, після крадіжки Криму та розв'язання Росією війни на Донбасі, глава Ради Федерації цинічно заявила про власні переживання через розрив відносин з сусідньою країною. «Дуже шкодую, тому що мати і батько поховані в Україні, я не можу поїхати на їх могилу», – додала вона.