Фігуранта справи «тітушок» Чемеса засудили до трьох років позбавлення волі



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Фото: Громадське Вирок Сергію Чемесу вступить у силу через місяць

Адвокати Чемеса не оскаржуватимуть рішення суду

Один з обвинувачених у справі про викрадення, катування майданівців у січні-лютому 2014 року Сергій Чемес уклав угоду зі слідством про визнання винуватості за всіма статтями, котрі йому інкримінують.

Як повідомляє «Громадське», йдеться про пособництво у викраденні, катуванні майданівців, перешкоджанні мирним зібранням, а також хуліганство. Чемесу загрожувало до 10 років позбавлення волі.

Наразі ж його засудили до трьох років і трьох місяців позбавлення волі. Вирок вступить у силу через місяць.

Також Чемесу зарахують термін відбутий ним в ІТТ, а також на нього розповсюдиться так званий закон Савченко (один рік за два). В ІТТ Чемес перебував протягом 1,5 року.

«Тож загалом Чемес відбуде під вартою близько двох місяців», - пише ЗМІ.

У прокуратурі наголосили, що чоловік одразу після затримання активно співпрацював зі слідством, давав викривальні покази проти інших фігурантів справи «тітушок».

Зокрема, його покази стали вагомими для встановлення вини Крисіна, Сєрова, Чередника, Хачатряна. Також в прокуратурі зазначили, що він безпосередньо не здійснював насильницьких дій стосовно Іваненка та не застосовував зброї до Веремія, а тримав його, поки не підбігли інші «тітушки». Також Чемес не був раніше судимим та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Укладена угода також зобов'язує Чемеса і надалі спіпрацювати зі слідством, надавати викривальні покази.

Також під час засідання до Чемеса звернулись потерпілі - Світлана Коротко та Катерина Веремія, попросивши його «усвідомити тяжкість скоєного злочину, більше так не чинити та співпрацювати зі слідством».

За даними слідства Сергій Чемес працював у охоронній фірмі Юрія Крисіна «П'ятий регіон».

Видання додає, що адвокати Чемеса не оскаржуватимуть рішення суду.

У справі щодо іншого підозрюваного в цій справі Юрія Крисіна оголошена перерва до 12 вересня. Захисники обвинуваченого звернулися до суду із заявою, щодо слухання справи відпочатку з підготовчого засідання.

Тепер він лишається єдиним обвинуваченим у справі. Його адвокати звернулися до суду із заявою щодо слухання справи з підготовчого засідання.

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