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    Думки вголос

    Про що насправді написав Філарет Кирилу

    Патріарх не має приводу «каятися перед РПЦ», бо він не винний ні в чому з того, в чому його винуватять
    Копія листа Патріарха Філарета до Патріарха Кирила. 1. Лист написаний на прохання з МП, щоби бути підставою на Соборі відновити можливість молитовного єднання. На жаль цю можливість Собор відкинув. 2. Лист написаний з дипломатичним бажанням врахувати «лице» адресата, щоби він міг зберегти його. На жаль адресат не побажав врахувати
    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Сьогодні, 10:18
    • Розсилка
    <span>Патріарх Філарет</span>
    Патріарх Філарет

    Патріарх не має приводу «каятися перед РПЦ», бо він не винний ні в чому з того, в чому його винуватять

    Копія листа Патріарха Філарета до Патріарха Кирила.

    1. Лист написаний на прохання з МП, щоби бути підставою на Соборі відновити можливість молитовного єднання. На жаль цю можливість Собор відкинув.

    2. Лист написаний з дипломатичним бажанням врахувати «лице» адресата, щоби він міг зберегти його. На жаль адресат не побажав врахувати нічиї інтереси, крім власних.

    3. Йдеться про те, щоби РПЦ «вменила яко не бывшие» всі рішення, які ЇЙ перешкоджають спілкуватися з УПЦ КП. Тобто щоби визнала їх не дійсними від початку. Патріарх Філарет анафеми і відлучення ніколи не визнавав і не визнає, тому ЙОГО вони не хвилюють. Ті, кого це хвилює - нехай шукають спосіб, як їх скасувати.

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    4. Патріарх не має приводу «каятися перед РПЦ», бо він не винний ні в чому з того, в чому його винуватять. А прощати і просити прощення ОСОБИСТО - обов‘язок кожного християнина.

    5. Патріарх Філарет як Предстоятель Церкви є співбратом усім іншим Патріархам і Предстоятелям. Навіть якщо вони ведуть себе не по-братськи.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Філарет РПЦ УПЦ КП
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