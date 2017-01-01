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    У московській церкві кажуть, що Кирило не збирається зустрічатися з Філаретом

    Із боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП
    Патріарх Московський і всієї Русі Кирило найближчим часом не буде зустрічатися зі Святішим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це сказав в п'ятницю голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС. «Поки що така зустріч не планується», - сказав він. З його слів, з боку
    • Сьогодні, 12:43
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    Патріарх Кирило
    Патріарх Кирило

    Із боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП

    Патріарх Московський і всієї Русі Кирило найближчим часом не буде зустрічатися зі Святішим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це сказав в п'ятницю голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС.

    «Поки що така зустріч не планується», - сказав він.

    З його слів, з боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП.

    «Якщо ці переговори будуть успішними, можна думати і про подальші кроки», - додав митрополит.

    Нагадаємо, 1 грудня Патріарх Філарет розповість про діалог з РПЦ про визнання автокефалії Української церкви.

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