У московській церкві кажуть, що Кирило не збирається зустрічатися з Філаретом

Із боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило найближчим часом не буде зустрічатися зі Святішим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це сказав в п'ятницю голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС. «Поки що така зустріч не планується», - сказав він. З його слів, з боку



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Патріарх Кирило

Із боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило найближчим часом не буде зустрічатися зі Святішим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це сказав в п'ятницю голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС.

«Поки що така зустріч не планується», - сказав він.

З його слів, з боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП.

«Якщо ці переговори будуть успішними, можна думати і про подальші кроки», - додав митрополит.

Нагадаємо, 1 грудня Патріарх Філарет розповість про діалог з РПЦ про визнання автокефалії Української церкви.