У московській церкві кажуть, що Кирило не збирається зустрічатися з Філаретом
- Сьогодні, 12:43
-
Розсилка
Патріарх Кирило
Із боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило найближчим часом не буде зустрічатися зі Святішим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це сказав в п'ятницю голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС.
«Поки що така зустріч не планується», - сказав він.
З його слів, з боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП.
«Якщо ці переговори будуть успішними, можна думати і про подальші кроки», - додав митрополит.
Нагадаємо, 1 грудня Патріарх Філарет розповість про діалог з РПЦ про визнання автокефалії Української церкви.