Епіфаній спростував інформацію про розкол у Помісній церкві



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Фото: pomisna.info

Предстоятель Православної церкви України зазначив, що почесного патріарха Філарета шанують, але не згодні з його висловлюваннями про можливе відновлення УПЦ Київського патріархату

На сьогодні у Православній церкві України (ПЦУ) немає ніякого розколу. Про це в ході візиту до Маріуполя заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає прес-служба церкви.

Зокрема, Епіфаній зазначив, що церковного розколу «немає і не буде».

«Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє єдиної помісної Української православної церкви», - підкреслив він.

Також відповідаючи на питання про публічні заяви Філарета, він зазначив, що почесного патріарха шанують, але не згодні з його висловлюваннями про можливе відновлення УПЦ Київського патріархату.

«Зараз, фактично і юридично, в Україні не існує таких структур Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква, тому що ми об'єдналися і ці колишні структури увійшли до єдиної Церкви, виконавши свою історичну місію», - додав Епіфаній.

Зазначимо, сьогодні у Володимирському соборі в Києві відбулося молитовне святкування, яке опинилося в центрі скандалу після інформації про наміри Філарета відновити діяльність УПЦ Київського патріархату. Зокрема, єпископи ПЦУ отримали запрошення на бланках УПЦ КП, а Філарет заявив, що може відновити Київський патріархат.

Раніше повідомлялося, що патріарх Філарет запросив предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія 14 травня разом вшанувати пам'ять священномученика Макарія.

У ПЦУ заявили, що Епіфаній 14 травня буде з візитом у Маріуполі, і тому не зможе прибути на запрошення Філарета у Володимирський собор.

Також митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України Михаїл відмовив почесному патріарху Філарету приїхати до Києва 14 травня на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія.