Філарет відповів Москві, яка галасує про втручання держави у справи церкви



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Святійший патріарх Філарет Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Патріарх: Держава стоїть на боці тієї церкви, яка підтримує її

Патріарх Філарет в інтерв’ю «Главкому» прокоментував звинувачення у тому, що держава в Україні втручається у справи. «Держава сприяє – це факт. Але держава сприяє так, як це робив президент, зі своїх державних позицій, захищаючи себе. Повинен президент захищати державу? Всі скажуть, що він повинен. А яким чином? А ось таким чином, яким він це робить. І влада на місцях повинна сприяти об’єднанню українського суспільства чи ні? Чи вона повинна розділяти суспільство?» - зазначив ієрарх.

При цьому Філарет погодився, що держава і церква роз’єднані, але взаємопов’язані.

«Церква ж не втручається в політику, а держава не втручається у внутрішнє життя церкви. Я знаю, коли вона втручалась, знаю як діяла радянська влада і як діє теперішня влада. Це діаметрально протилежне ставлення до церкви. Якщо в радянські часи була повна залежність церкви від держави, то зараз ми маємо повну свободу. Але не треба забувати, що церква - це народ, а народ - це держава. Тому церква впливає на державу, але морально, а не втручається у її внутрішні справи», - пояснив Філарет.

Ієрарх прокоментував закиди Московського патріархату у бік української держави щодо того, що вона стає на бік однієї з церков. Зокрема церква Московського патріархату заявляла, що керівникам райадміністрацій спустили вказівку сприяти проведенню парафіяльних зборів із тим, щоби громади виконали закон і змінили назву відповідно до центру своєї релігійної організації.

«Звичайно, держава стоїть на боці тієї церкви, яка підтримує її. Вона на боці не тільки православної церкви, а й на боці греко-католицької церкви, і римо-католицької, і мусульман, і юдеїв. Вона на боці всіх, хто підтримує державу і проти тих, хто діє проти держави», - резюмував патріарх Філарет.

Нагадаємо, станом на 12 березня до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до Православної церкви України набув чинності 31 січня. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.