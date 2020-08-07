Чому Зеленський може стати підопічним Феміди в США

Вчорашні новини про Коломойського і Мінюст США дуже сильно зіпсували настрій Зеленському

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Немалая часть фейсбука обсуждает обвинения, которые выдвинул Минюст США Коломойскому. Но я хочу обратить внимание на то, что в ближайшее время в рамках этого процесса подозреваемому могут присвоить статус RICO. Этот статус происходит от Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act и переводится, как «закон об рэкетирствующих и коррумпированных организациях». Что это значит? Сейчас расскажу.

Этот закон разработан изначально с целью преследования не отдельных лиц, а организаций, которыми могут выступать как юридические лица (в том числе частные, общественные, государственные), а так же любая группа фактически объединённых по разным признакам людей. Закон RICO был разработан конкретно для провотидействия рэкету и позволяет судить лидеров синдиката и их окружение за преступления, которые они приказывали другим совершать или тех, кто помогали им в совершении преступлений. Например тех, кто помогал отмывать или выводить средства. Так в разное время с помощью RICO разгромили мафию Нью-Йорка, осудив членов преступных кланов Гамбино, Бонанно и Луккезе, осудили бывших судей окружного суда округа Люцерн Майкла Конахана и Марка Чавареллы, посадили известного финансиста Майкла Милкена, которому было предъявлено обвинение по 98 пунктам обвинения в рэкете и мошенничестве, связанных с расследованием обвинений в инсайдерской торговле и других правонарушениях и многих других. Так что в США любят практиковать RICO. Но самое любопытное, что именно подпадает под определение рэкета в США.

И вот тут самое интересное. Если в Украине рэкет воспринимается, как бандитизм связаны с насилием, то США это более широкое понятие включающее в себя множество правонарушений. Согласно закону RICO, понятие «рэкет» определено и в текущих поправках он включает:

Любое нарушение законов штата, запрещающих азартные игры , убийство , похищение людей , вымогательство , поджоги , грабежи , взяточничество , совершение непристойных действий или торговлю контролируемыми веществами или химическими веществами, включенными в перечень (как определено в Законе о контролируемых веществах);

Любой акт взяточничества , подделки , кражи , растраты , мошенничества , непристойных действий , препятствование отправлению правосудия , рабство , рэкет , азартные игры , отмывание денег , совершение убийства по найму и многие другие преступления, подпадающие под действие Федерального уголовного кодекса ;

Хищение из союзных фондов;

Банкротство или мошенничество с ценными бумагами ;

Незаконный оборот наркотиков ; долгосрочные и тщательно продуманные сети, связанные с наркотиками, также могут преследоваться в судебном порядке на основании Закона о непрерывном уголовном предпринимательстве ;

Уголовное нарушение авторских прав ;

Отмывание денег и связанные с ним преступления;

Ввоз, помощь или содействие иностранцам в незаконном въезде в страну (если действие было направлено на получение финансовой выгоды);

Акты терроризма .

Весь этот перечень особенно интересен... действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ведь известно, что через его деньги выводились деньги из Приват-банка. И если этим займутся в США и докажут факт вывода денег, то у Зеленского будут проблемы. Сейчас Зеленскому бояться не стоит. США редко начинают процессы или активные действия против действующих руководителей государств. Последним был Мануэль Норьега, которых был фактическим руководителем Панамы и хотя официально не занимал никаких государственных должностей, однако имел титул «Высший лидер национального освобождения Панамы». Но Зеленский не будет вечно президентом. А значит рано или поздно он, как лицо причастное к преступлению RICO может стать подопечным Фемиды в США. Он будет не первым высокопоставленным чиновником, на которого обратит внимание Минюст США. До него уже был Лазаренко. Так что Владимиру Александровичу надо бы озаботиться этой ситуацией. И видосиком тут не отделаться.

И ещё одно. Когда прокуроры США решают предъявить обвинение кому-либо в соответствии с RICO, то у них есть возможность, которой они всегда пользуются, запросить досудебный запретительный судебный приказ или судебный запрет для временного изъятия ВСЕХ активов ответчика и предотвращения передачи потенциально конфискованного имущества. Во многих случаях угроза обвинительного заключения RICO может вынудить обвиняемых признать себя виновными по менее строгим обвинениям, отчасти потому, что арест всех активов затрудняет оплату услуг адвоката. Несмотря на жесткие положения, обвинение, связанные с RICO, считается легко доказуемым в суде США, поскольку оно сосредоточено на моделях поведения, а не на преступных действиях. Как уголовная, так и гражданская составляющие позволяют взыскать тройные убытки (убытки в трехкратном размере фактических / компенсационных убытков). Так что вчерашние новости явно испортили настроение Зеленскому. Не уверен, что до сегодняшнего дня он знал о RICO, но после прочтения этого поста будет знать. А значит будет время обдумать стратегию и тактику своей защиты. Хотя это не точно. Ведь президент недавно уже говорил, что у него нет времени думать стратегически. Но это его проблема. И ему ее решать.