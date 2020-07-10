Усі дороги ведуть у Дніпро? Анатомія «партії мерів» вибори-2020

Міський голова Дніпра і один з лідерів партії «Пропозиція» Борис Філатов Фото: Facebook партії «Пропозиція»

З кого ліпиться нова політична сила

«Якщо партія успішно пройде випробування виборами восени – це заявка на наступні вибори в Раду. Це – альтернатива нинішній владі». Саме так по-наполеонівськи пояснив сенс нового політичного утворення відомий політтехнолог і теперішній консультант партії «Пропозиція» Сергій Гайдай.

Цю політичну силу частіше називають «партією мерів», адже утворена вона зусиллями міських голів: Дніпра – Бориса Філатова, Житомира – Сергія Сухомлина, Кропивницького – Андрій Райковича, Миколаєва – Олександра Сєнкевича. І цей перелік ще поповнюється гучними іменами. Тепер всі разом вони будуть «їздити» на темі місцевого самоврядування і намагатися зберегти свій вплив та посади після осінніх виборів.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Фото з Facebook партії «Пропозиція»

«У кожного мера-засновника «Пропозиції» є власна партія з банальною назвою, на кшталт «Партії мого міста». Керівникам міст не потрібна загальнонаціональна партія, щоб виграти місцеві вибори. Але при цьому вони зважилися і пішли складним шляхом... І зіграє цей проект повною мірою вже після виборів до органів місцевої влади», – робить недвозначний прогноз Сергій Гайдай.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото з Facebook партії «Пропозиція»

І правда, амбіції деяких фундаторів «партії мерів» йдуть далеко за межі Дніпра чи Миколаєва. «Коли ж ідеться про партію «Пропозиція», то це передовсім мається увазі саме політичне майбутнє Бориса Філатова. Якщо простежити лінію поведінки, заяви впродовж останніх років, то амбіції його більші за посаду міського голови. Я не виключаю, що Філатов висуне свою кандидатуру на президентську посаду. І це буде не участь заради участі», – міркує керівник Комітету виборців України Олексій Кошель у розмові з «Главкомом».

Звідки ця «Пропозиція»?

Якщо брати за точку відліку офіційну реєстрацією, то партія «Пропозиція» з’явилася на світ 2 квітня 2020 року у Дніпрі. Партія народилась шляхом перереєстрації столичної політичної сили «Нова європейська Україна», створеної у грудні 2014 року.

Такий ребрендинг – досить поширений та відносно недорогий спосіб створення нових політичних проєктів. Ця схема дозволяє спростити бюрократичну процедуру реєстрації. За словами народного депутата VIII скликання Олександра Черненка, щоб купити «чисту» непроблемну партію, необхідно мати в середньому $50 тис.

Про те, що «Нова європейська Україна» жила суто на папері, свідчать її звіти, подані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Зокрема, дані за 2016, 2018, 2019 роки показали, що вказана політсила не здійснювала жодної діяльності.

Очільником був записаний Руслан Гошовський, який нині працює керівником столичного ТОВ «АТП Еліт-таксі».

Після зміни назви партії її очолив Андрій Пильченко з Дніпра. Офіційно Андрій Олегович працює директором департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. Себто є прямим підлеглим мера Бориса Філатова.

Крім цього, за відомостями руху «Чесно», у 2015 році Пильченко очолював благодійний фонд «Укроп», який перед проміжними виборами у 205-му окрузі в Чернігові, де балотувався соратник Філатова Геннадій Корбан, роздавав продуктові набори. Нині організацію перейменовано на «Благодійний фонд «Справа».

Ще одна цікава деталь: адреса прописки фонду і партії «Пропозиція» одна і та ж – вулиця Старокозацька, 58 у Дніпрі.

3 липня дніпрянин Андрій Пильченко публічно засвітився на позачерговому з’їзді «Пропозиції», що відбувся у Києві. Також він оголосив новий склад головної ради цієї партії у кількості 11 осіб, за який одностайно проголосували запрошені делегати.

Крім Пильченка, в керівних органах партії опинилися ще кілька підлеглих Філатова. Серед них:

Даниїл Селін (старший юристконсульт комунального підприємства «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради, яке знаходиться у стадії припинення),

(старший юристконсульт комунального підприємства «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради, яке знаходиться у стадії припинення), Тетяна Корабльова (заступниця директора департаменту Пильченка і начальник управління торгівлі та контролю за розміщенням фасадних конструкцій),

(заступниця директора департаменту Пильченка і начальник управління торгівлі та контролю за розміщенням фасадних конструкцій), Дар’я Зимна (заступниця директора департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради),

(заступниця директора департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради), Рустам Оруджов (за даними сайту НАЗК, працював заступником начальника транспортного відділу комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради).

Того ж дня мер Філатов через Facebook публічно відхрестився від підлеглих, котрі зайшли в керівництво партії. «Не завів, а, навпаки, вивів, помінявши на мерів обласних центрів. Більш того, після того, як будуть готові відповідні юридичні документи, до політради увійдуть Олексій Каспрук, Анатолій Бондаренко та Андрій Дяченко», – написав він у Facebook.

Скріншот з Facebook Бориса Філатова

Люди Філатова – по всій Україні

Однак з міським градоначальником Дніпра, який продовжує казати на біле чорне, можна посперечатися. За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, протягом травня-липня в кожній області України з’явилися осередки партії «Пропозиція», де керівниками і співзасновниками цих організацій стали вже згадані люди Філатова.

Географія така:

Одеську, Харківську, Рівненську, Тернопільську, Кіровоградську, Черкаську, Чернігівську, Хмельницьку області по партійній лінії веде юристконсульт з міської ради Дніпра Даниїл Селін ;

; Житомирська, Миколаївська, Івано-Франківська, Сумська, Луганська, Львівська області – у зоні відповідальності заступниці директора департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради) Тетяни Корабльової ;

; Донецьку, Полтавську, Чернівецьку, Херсонську, Волинську, Вінницьку, Закарпатську області «повісили» на заступницю директора департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Дар’ю Зимну.

Дані бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol

Єдиний телефон для зв’язку з усіма осередками служить мобільний номер – 380685***058. Цим же номером користується й партія «Пропозиція» з центральним офісом у Дніпрі.

У коментарі «Главкому» голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко висловив думку, що за таким собі менеджерським обслуговуванням партії командою Філатова, сховані певні цілі.

«Спосіб утворення партії, яким пішла «Пропозиція», неприродній. Тому що, партія повинна утворюватися на основі єдності поглядів її учасників на суспільний розвиток. Я зовсім не впевнений, що засновники цієї політичної сили знають, які вони мають погляди на суспільний розвиток, і вони точно не мали можливості про це між собою подискутувати. Тому вони об’єдналися з меркантильною метою, щоб взяти участь у місцевих виборах. Я би це назвав нецільовим використанням партії», – робить висновок експерт.

З ним не погоджується очільник Комітету виборців України Олексій Кошель. Він зазначив, що введення до партії «Пропозиція» посадовців Дніпровської міської ради дасть можливість спростити механізм проведення з’їздів, збирання підписів тощо. Тобто це не обов’язково може бути спроба Філатова узурпувати партію.

«Водночас це може бути й міною уповільненої дії. Адже не раз доводилося спостерігати за руйнуванням політичних проєктів, коли головні союзники розходилися. І боротьба за печатку, статут або реєстраційне свідоцтво дійсно може видатися серйозною проблемою», – допускає він.

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Фото з Facebook партії «Пропозиція»

«Главком» поцікавився думкою кількох мерів, які вже засвітились на заходах «Пропозиції», як вони оцінюють процес і створення цієї партії.

У телефонній розмові міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зізнався, що не знає, хто такий Даниїл Селін, який з 28 травня керує Черкаською обласною організацією партії «Пропозиція». «У Черкасах є ініціативна група з числа місцевих мешканців, котрі створюватимуть обласний і міський осередки партії «Пропозиція», – запевнив мер.

Анатолій Бондаренко і Борис Філатов. Фото з відкритих джерел

Бондаренко додав, що поки не ввійшов до лав партії мерів (спілкування було 7 липня -«Главком»). «Якраз з цього питання раджуся зі своєю командою, яка працює в міській раді. В принципі, вони схиляються до думки, що ця політична сила повинна йти до Черкаської міської ради і підтримати міського голову», – зауважив міський голова Черкас.

Мер Чернівців Олексій Каспрук, навпаки, назвав підхід із розстановкою людей Філатова у всіх регіонах країни «технічними організаційними моментами».

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук. Фото з Facebook партії «Пропозиція»

«Ми обов’язково проведемо презентацію чернівецького обласного осередку партії, керівних органів – усіх покажемо і розкажемо. Можливо, навіть у липні», – пообіцяв голова.

На уточнююче запитання «Главкома», чи відчуває пан Каспрук тиск з боку центральної влади після приєднання до партії «Пропозиція», він зазначив: «Є певні натяки. Так, з’явилися заяви про скоєння мною кримінальних злочинів. Мова йде про нібито незаконне звільнення вже колишніх працівників міської ради. Люди, які вже не працюють кілька років, раптом активізувалися. Побачимо, які відреагують правоохоронні органи».

Мер ще одного міста, який відвідав захід, але рішення щодо приєднання до партії ще не ухвалив, розгледів у діях Філатова і компанії спробу оточити себе рейтинговими мерами, надати собі статусності і оформити солідний політичний дах.

«Я запитав деяких запрошених учасників, а хто ці люди, які очолюють партію? Мене запевнили, що це надійні люди. У моєму ж розумінні, надійні люди – це ті, які мені допомагають, зі мною спілкуються… Наскільки відомо, до «Пропозиції» залучатимуть перспективних та прохідних мерів на місцевих виборах, бо знають, що зараз «зелені» візьмуться за цей процес конкретно», – ділиться враженнями з «Главкомом» співбесідник.

...Ковчег «Пропозиція» підняв вітрила і практично готовий відправитися у політичне плавання на місцеві вибори. Для головного капітана цього судна Бориса Філатова, який після Революції гідності з різних причин втратив підтримку у колись вірних товаришів з партії «Укроп», нинішній статус з пошуку однодумців, по суті, є вимушеним кроком.

Що стосується нових попутників Бориса Альбертовича, то кожен із них обирав для себе оптимальний варіант самозбереження. До прикладу, у 2015 році Олександр Сєнкевич, будучи підприємцем і членом тоді партії-феномену «Об’єднання «Самопоміч», без проблем сів у крісло мера Миколаєва. Через п’ять років, коли соціологія дає партії «Самопомічі» 1-3% підтримки, такий бліцкриг, навряд чи пройшов би.

Мери Житомира Сергій Сухомлин і Кропивницького Андрій Райкович, які п’ять років виїхали на бренді БПП «Солідарність», нині розірвали зв’язок з партією Порошенка, який не втримав президентське крісло і перейшов в опозицію до діючої влади.

Мабуть, у безпрограшній ситуації порівняно з перерахованими очільниками міст, - міський голова Чернівців Олексій Каспрук, який до цього двічі вигравав вибори як самовисуванець, втретє планує вибороти булаву під знаменами нової «Пропозиції».

Віталій Тараненко, для «Главкома»