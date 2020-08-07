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    Думки вголос

    США хочуть вибити Коломойського з української політики і посилають сигнал Зеленському

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    США хочуть вибити Коломойського з української політики і посилають сигнал Зеленському

    США не допустять руйнування «Приватбанку» і його подальшого повернення Коломойському

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    США обвинили Коломойского и послали сигнал Зеленскому

    1. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Коломойского и Боголюбова в отмывании в США миллиардов долларов, «украденных в «Приватбанке», пишет «Вашингтон Пост» и добавляет, что Коломойского «считают союзником президента Украины». Настолько близким, что «президент сделал юриста Коломойского (Андрея Богдана) главой своей администрации». Слово «Зеленский» в статье об отмывании денег Коломойским второе по частоте упоминаний: https://www.washingtonpost.com/…/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-22…

    2. Минюст считает, что деньги двух украинских олигархов Коломойского и Боголюбова имеют криминальное происхождение.

    3. Минюст дает однозначную квалификацию событиям в «Приватбанке» - это воровство денег, которое нанесло ущерб Украине на сумму 5,5 миллиардов долларов, и заставило государство докапитализировать банк.

    4. Перечислено имущество, связанное с Коломойским, Боголюбовым в США - крупнейшая компания в сфере недвижимости в Кливленде, 5 миллионов квадратных футов недвижимости в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, заод по производству телефонов в Иллинойсе, коммерческая недвижимость в Техасе - офисный парк в Далласе, а также бизнес-центр в Луисвилле.

    5. Минюст проводит следственные действия по партнерам Боголюбова и Коломойского в США - Мордехаю Корфу и Уриэлю Лэйберу. Проведены обыски в офисах различных компаний группы «Оптима», связанной с Коломойским.

    6. В обвинениях этого нет, но в статье Вашингтон пост детально отмечено, что Коломойский тесно связан с президентом Владимиром Зеленским. Говорится об их сотрудничестве, о том, что Коломойский себя комфортно чувствует в Украине благодаря сотрудничеству с Зеленским, что Зеленскому крайне важна поддержка телеканала Коломойского.

    Какие выводы:

    1. США решили выбить Коломойского из украинской политики, и вообще из всякой политики и бизнеса.

    2. США посылают сигнал Зеленскому, что Коломойский слишком сильно на него влияет и мешает американским интересам в Украине, и это сотрудничество неприемлемо, и США сделают все, чтобы устранить влияние Коломойского на Зеленского.

    3. США не допустят разрушения «Приватбанка» и его последующего возврата Коломойскому. США не допустят оправдания Коломойского и Боголюбова по данному делу, не допустят им возврата каких-то активов или получения преференций.

    4. За первым обвинением последуют и другие действия по всем структурам, партнерам, счетам, проводкам, что, по опыту Павла Лазаренко, может завершиться конфискацией.
    Впрочем, Коломойский готовился к такому сценарию, так что чем завершаться претензии к связанным с ним активам пока не ясно.

    5. Вопреки всем вздохам о «потере интереса к Украине», попытки наших иностранных партнеров перед местными выборами только усиливаются. США четко показали, что является самым влиятельным игроком в украинской политике, и способны совершать стратегические ходы.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський США корупція в Україні Володимир Зеленський Приватбанк
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