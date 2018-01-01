Філіппіни висловлять протест КНР щодо діяльності на штучних островах в Південно-Китайському морі

Маніла не вважає, що Пекін порушив неформальну домовленість 2017 року

Міністр оборони Філіппін заявив про те, що вони мають намір висловити КНР офіційний дипломатичний протест у зв’язку із тим, що Пекін порушив обіцянку не проводити мілітаризацію штучних островів в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. До такого кроку Манілу стимулював репортаж китайського телеканалу CCTV



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Маніла не вважає, що Пекін порушив неформальну домовленість 2017 року

Міністр оборони Філіппін заявив про те, що вони мають намір висловити КНР офіційний дипломатичний протест у зв’язку із тим, що Пекін порушив обіцянку не проводити мілітаризацію штучних островів в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До такого кроку Манілу стимулював репортаж китайського телеканалу CCTV від 30 грудня 2017 року, в якому демонструвався штучний острів створений на рифі Фірі Крос в Південно-Китайському морі. Своєю діяльністю КНР фактично перетворила його на повноцінну військово-повітряну базу.

Відносини між Філіппінами і КНР протягом останніх років були напруженими через територіальні суперечки в Південно-Китайському морі. Однак після приходу до влади в Манілі нового президента Родріго Дутерте взаємини із КНР почали нормалізуватися. Не в останню чергу цьому сприяла неформальна домовленість між Манілою і Пекіном, яка була досягнута в 2017 році, щодо відмови сторін від кроків щодо зміни статус-кво в акваторії вищезгаданого моря – в тому числі відмови КНР захоплювати нові острови. Саме до цієї домовленості почали апелювати в Манілі, протестуючи проти китайської діяльності на штучних островах. При цьому, на думку речника філіппінського президента Гаррі Роке, своїми діями на рифі Фірі Крос Пекін поки що не порушує формальної домовленості 2017 року, яка перш за все стосується створення нових штучних островів.