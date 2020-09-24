Фінансисти спрогнозували курс гривні до кінця року



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Гривня в IV кварталі буде коливатися у вузькому діапазоні та не повинна перевищити рівень 30 грн/$. Про це пише Фінансовий клуб.

«Якщо все буде добре, то курс може бути 27 грн/$. Якщо все піде за негативним сценарієм, то я не думаю, що курс буде значно вище 29 грн/$», – заявила начальниця управління казначейства Банку Форвард Наталія Шишацька.

Голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Сергій Ніколайчук висловив більш песимістичні очікування.

«Наш базовий сценарій передбачає, що в нас не буде наступного траншу МВФ до кінця цього року. І ми очікуємо, що курс буде в діапазоні 29-30 грн/$. Це не так вже й багато стосовно поточного рівня курсу», – говорить Сергій Ніколайчук.

Експерт пояснив причини очікування ослаблення курсу, який поки становить близько 28,2 грн/$.

«Ми очікуємо погіршення умов торгівлі, зокрема розгорнеться ситуація з цінами на ринку металургійної продукції та руди. Крім того, ситуація з урожаєм зернових цього року трохи гірше, ніж в минулому. Зараз ми очікуємо врожай 70-72 млн т, а Мінекономіки прогнозує 68 млн т, що менше торішніх 75 млн т. Через це зменшиться виторг аграріїв», – зазначив він.

Нагадаємо, що гривня обвалилася до найнижчої позначки з початку року.