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    Економіка та фінанси

    Гривня впала до найнижчої позначки за пів року

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    Гривня обезцінюється - Гривня впала до найнижчої позначки за пів року
    Гривня обезцінюється

    Гривня подешевшала ще на 7 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем

    На четвер, 17 вересня, Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,12, послабивши гривню на 7 копійок.

    Про це йдеться у даних регулятора.

    Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,39 грн (на 16 вересня - 33,34 гривні).

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    Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

    Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня - 28,18 грн за долар.

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    До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

    Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося. 

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