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    Нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого російського проєкту

    Частку Shell у проєкті готові купити компанії з Китаю, але вони мають умову - Нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого російського проєкту
    Частку Shell у проєкті готові купити компанії з Китаю, але вони мають умову
    фото з відкритих джерел

    Корпорація Shell веде переговори щодо продажу своєї частки компаніям з Китаю

    Нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого проєкту у Росії «Сахалін-2», пов'язаного з виробництвом скрапленого природного газу. Корпорація веде переговори щодо продажу своєї частки компаніям з Китаю. Про це пише Financial Times.

    Керівництво Shell намагається компенсувати втрати через тимчасову зупинку роботи у РФ. Адміністрація компанії веде переговори з китайськими Cnooc, CNPC та Sinopec, щоб продати свою частку у проєкті, яка становить 27,5%.

    Китайські компанії, своєю чергою, згодні на угоду, якщо їм нададуть значну знижку. Shell в такому випадку може зазнати великих втрат, однак інших покупців немає.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії. Ці компанії могли використовувати частину прибутків на підтримку загарбницьких дій Кремля проти України.

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    Теги: росія окупанти війна Китай Україна окупація #stoprussia
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    Нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого російського проєкту