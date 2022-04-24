Нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого російського проєкту

Частку Shell у проєкті готові купити компанії з Китаю, але вони мають умову

Корпорація Shell веде переговори щодо продажу своєї частки компаніям з Китаю

Нафтогазова компанія Shell йде зі свого найбільшого проєкту у Росії «Сахалін-2», пов'язаного з виробництвом скрапленого природного газу. Корпорація веде переговори щодо продажу своєї частки компаніям з Китаю. Про це пише Financial Times.

Керівництво Shell намагається компенсувати втрати через тимчасову зупинку роботи у РФ. Адміністрація компанії веде переговори з китайськими Cnooc, CNPC та Sinopec, щоб продати свою частку у проєкті, яка становить 27,5%.

Китайські компанії, своєю чергою, згодні на угоду, якщо їм нададуть значну знижку. Shell в такому випадку може зазнати великих втрат, однак інших покупців немає.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займались постачанням природного газу та електроенергії. Ці компанії могли використовувати частину прибутків на підтримку загарбницьких дій Кремля проти України.