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    Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії

    На газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії - Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії
    На газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії
    фото з відкритих джерел

    Фінський уряд відмовився платити в рублях за природне паливо

    Уряд Фінляндії має намір припинити постачання російського газу. Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.

    Фінський уряд відмовився платити в рублях за природне паливо, як того вимагав російський «Газпром». Компанія вимагала від фінської державної газової компанії Gasum відповісти з приводу оплати за газ рублями до 20 травня.

    За офіційними оцінками, замінити російський газ ресурсами естонського газопроводу і терміналів СПГ не вийде. Водночас на газ припадає всього близько 5% від загального споживання енергії Фінляндії.

    У зв'язку з відмовою від газу в Фінляндії можуть виникнути проблеми в промисловості, де газ використовується як сировина для технологічних процесів. Всього дві третини газу в країні використовується промисловістю в основному компанії хімічної та лісової промисловості.

    Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Якщо «недружні країни» відмовляться від цієї схеми оплати, вони перестануть отримувати газ попри чинні контракти, підписані раніше із російською стороною.

    Відомо, що Азербайджан також не платитиме за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

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    Теги: росія газ Газпром Фінляндія окупація #stoprussia
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    Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії