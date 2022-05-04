Російський гелікоптер залетів на територію Фінляндії

Прикордонна служба Фінляндії почала розслідування інциденту

У середу, 4 травня, російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії на півдні країни. Про це повідомляє Yle.

Інцидент стався близько 10:40 в районі населених пунктів Парікка і Кесялахті - на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком. Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км.

Прикордонна служба почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, 30 квітня над німецьким островом Рюгеном був помічений російський військовий літак. Винищувачі Люфтваффе були підняті в повітря.

Минулого тижня винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн – членів Альянсу.

Раніше повідомлялося, що російський літак порушив повітряний простір Фінляндії.

Влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією «в зонах підвищеного ризику». Йдеться про прикордонні переходи та прилеглі до них території.

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