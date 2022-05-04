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    Російський гелікоптер залетів на територію Фінляндії

    Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території Фінляндії на 4-4,5 км - Російський гелікоптер залетів на територію Фінляндії
    Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території Фінляндії на 4-4,5 км

    Прикордонна служба Фінляндії почала розслідування інциденту

    У середу, 4 травня, російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії на півдні країни. Про це повідомляє Yle.

    Інцидент стався близько 10:40 в районі населених пунктів Парікка і Кесялахті - на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком. Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км.

    Прикордонна служба почала розслідування інциденту.

    Нагадаємо, 30 квітня над німецьким островом Рюгеном був помічений російський військовий літак. Винищувачі Люфтваффе були підняті в повітря.

    Минулого тижня винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн – членів Альянсу.

    Раніше повідомлялося, що російський літак порушив повітряний простір Фінляндії.

    Влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією «в зонах підвищеного ризику». Йдеться про прикордонні переходи та прилеглі до них території.

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    Теги: росія окупанти війна Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    Російський гелікоптер залетів на територію Фінляндії