МАГАТЕ готує план допомоги Україні
У списку допомоги з'являться технічні пристрої моніторингу радіаційної обстановки, а також вдосконалені протоколи безпеки АЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі обговорив з українськими колегами кроки з надання Україні невідкладної технічної допомоги з питань ядерної безпеки. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.
Гроссі на Південноукраїнській АЕС зустрівся з колегами з України. Під час зустрічі керівник МАГАТЕ повідомив, що організація проводить тісні консультації з українською владою щодо направлення найближчими днями першої місії допомоги та підтримки на ЧАЕС.
МАГАТЕ має намір в найкоротші терміни розробити і опублікувати конкретний план допомоги Україні. Передбачається, що в списку допомоги з'являться технічні пристрої моніторингу радіаційної обстановки, а також вдосконалені протоколи безпеки АЕС.
Нагадаємо, на початку березня, після захоплення рашистськими агресорами закритої Чорнобильсьої АЕС, Гроссі пропонував у Чорнобилі провести переговори України та окупантів.
4 березня стало відомо, що МАГАТЕ терміново проведе перевірку українських АЕС.
9-10 березня МАГАТЕ втратило зв’язок із системами моніторингу спочатку на Чорнобильській АЕС, а потім – і на найбільшій в Європі Запорізькій атомній станції.
12 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що збирається приїхати до Києва.
19 березня секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов запросив представників МАГАТЕ відвідати захоплені окупантами Запорізьку та Чорнобильську АЕС. Втім, ексглава Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков негативно відреагував на цю пропозицію. За його словами, у структурі МАГАТЕ продовжують працювати російські громадяни, допуск яких на українські ядерні об’єкти становить загрозу безпеці.