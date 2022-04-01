МАГАТЕ готує план допомоги Україні

У списку допомоги з'являться технічні пристрої моніторингу радіаційної обстановки, а також вдосконалені протоколи безпеки АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі обговорив з українськими колегами кроки з надання Україні невідкладної технічної допомоги з питань ядерної безпеки. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Гроссі на Південноукраїнській АЕС зустрівся з колегами з України. Під час зустрічі керівник МАГАТЕ повідомив, що організація проводить тісні консультації з українською владою щодо направлення найближчими днями першої місії допомоги та підтримки на ЧАЕС.

МАГАТЕ має намір в найкоротші терміни розробити і опублікувати конкретний план допомоги Україні. Передбачається, що в списку допомоги з'являться технічні пристрої моніторингу радіаційної обстановки, а також вдосконалені протоколи безпеки АЕС.

Нагадаємо, на початку березня, після захоплення рашистськими агресорами закритої Чорнобильсьої АЕС, Гроссі пропонував у Чорнобилі провести переговори України та окупантів.