Фірма зі статутним капіталом 400 гривень виграла тендер ДФС на третину мільярда



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Підрядник має поставити фіскалам 15800 ПК. Вартість одного становитиме 19,1 тис. грн

Державна фіскальна служба України 25 вересня повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ВІТ» на закупівлю персональних комп’ютерів загальною вартістю 302 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Підрядник має поставити 15800 ПК. Таким чином, ціна одного персонального комп’ютера становитиме 19,1 тис. грн.

Щодо характеристик, то процесор ПК має бути не гірше, ніж Core i3 8-го покоління з кількістю ядер не менше ніж 4; жорсткий диск розрахований на 500 ГБ; діагональ дисплея – не менше 21,5 дюймів; операційна система з відповідною ліцензією на право користування Microsoft Windows 10 (або еквівалентом).

Також ДФС прописала, що персональні комп’ютери не повинені мати модуль бездротового зв’язку Wi-Fi.

Термін гарантії на обладнання має становити не менше 36 місяців.

На тендер заявилося шість учасників, однак пропозиції двох не було допущено до аукціону через не відповідність вимогам замовника.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ВІТ» створено у березні 1996 року. Його заснували кияни Світлана Власюк, Володимир Фощан і Олександр Власюк. Розмір статутного капіталу підприємства – 400 грн.

Як відомо, на початку серпня Державна фіскальна служба 1 серпня за результатами тендеру уклала дві угоди з компанією Nuctech Company Limited (Китай) про закупівлю скануючих систем для огляду вантажних автомобілів та контейнерів на загальну суму $17,87 млн або 482,40 млн грн.