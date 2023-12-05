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Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Дві третини проєктів Фонду Порошенка для ЗСУ поки що не підлягають розголошенню з огляду на безпекові питання
фото: фонд Порошенка

Нині гостро постають нові потреби та запити – тому Порошенко інвестував 150 млн грн у виробництво систем радіо-електронної боротьби

З початку повномасштабного вторгнення росії Фонд Порошенка разом із ГО «Справа Громад» витратив на допомогу ЗСУ 3,9 млрд грн, або понад $112 млн (з урахуванням курсу на час платежів). Про це йдеться у повідомленні фонду.

Допомога Петра Порошенка та його компаній Силам оборони складає 3,32 млрд грн. Волонтери ГО «Справа Громад» спрямували на підтримку армії 581,8 млн грн.

За ці кошти на початку агресії були куплені бронежилети, кевларові шоломи, зброя, зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше. Закуплені також турнікети, натівські аптечки, продукти харчування, в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст, пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд та багато іншого.

А пізніше – сотні вантажівок, бронемашини і тягачі, автобуси, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, снайперські приціли Archer, електрогенератори, тисячі цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очистки води, мобільні лазні, автомайстерні.

Крім того, фонд започаткував великі програми підтримки армії, серед яких:

  1. Мотор Перемоги. На фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, 170 вже надійшли у війська. А також два танкових тягача Oshkosh. Партія потужних тягачів DAF YA 444X з маніпуляторами для артилерії та вантажівки Foden, здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тон на своїй платформі, вже поставлені у військо - загалом більше 30 машин. Також у війська передали потужні вантажівки Tatra 8x8.
  2. Броня Перемоги. Для Десантно-штурмових військ передали 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, у підрозділи ЗСУ також передали 14 бронемашин «Spartan».
  3. Крила Перемоги. У ЗСУ передані сотні безпілотників Autel. Також реалізується великий контракт на постачання у війська комплексів БПЛА Poseidon (65 «пташок»). 21 комплекс вже надійшов у бригади ЗСУ. Фонд Порошенка також передав військовим партію з 450 FPV дронів українського виробництва. Бригадам ЗСУ та Нацгвардії Порошенко передав партію безпілотників Matrice 30T. 24 квадрокоптери, оснащені потужною оптикою із 16-ти кратним зумом, здатні підніматися на 7 кілометрів, розвивають швидкість до 80 кілометрів за годину. Окрім цього, Порошенко також передав у ЗСУ 148 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro та 6 БПЛА «Валькірія». Поставлено кілька десятків тисяч гранатометних боєприпасів для скидання з дронів.
  4. Турбота для Перемоги. Фонд Порошенка спільно з волонтерами розробив власний проект та вже виготовив більше 100 лазне-пральних комплексів, які передали в різні бригади, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. Запит на ці комплекси дуже великий, наразі заплановано виготовити понад 150 таких лазень.

Крім того, Фонд Порошенка спільно з волонтерами виготовив пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ), більше двох десятків комплексів вже передали в різні підрозділи ЗСУ.

Нині гостро постають нові потреби та запити – тому Порошенко інвестував 150 млн грн у виробництво систем радіо-електронної боротьби.

Водночас дві третини проєктів Фонду Порошенка для ЗСУ, пов’язані із постачанням зброї, підсилення протиповітряної оборони та будівництва фортифікаційних споруд, поки що не підлягають розголошенню з огляду на безпекові питання.

Теги: Петро Порошенко волонтер благодійність

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