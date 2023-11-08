Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі

Розгляд позову п’ятого президента до діючого керманича країни тривав два роки

Велика палата Верховного суду поставила крапку в судовій епопеї між експрезидентом Петром Порошенком та нинішнім главою держави Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Із серпня 2021 року Порошенко у судах домагався змусити Зеленського надати документи про підтвердження своїх зв’язків з кумом Путіна Віктором Медведчуком та терористам із «Л/ДНР». Саме такі звинувачення Зеленський озвучив публічно.

Усе почалося з того, що діючий президент два роки тому в інтерв’ю прокоментував так звані «плівки Медведчука». Нагадаємо, що на записах голос схожий до Віктора Медведчука доповідав кремлівським ставленикам про виконання різних доручень в Україні.

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«Я чув декілька фрагментів цих плівок. Щодо ситуації, то мені здається, що ми показали свою реакцію. Для мене не новина те, що відбулось. Ми всі про це знали, ми не мали плівок, але багато різної було інформації від СБУ, розвідки. Ми розуміємо, як це відбувалось, ми розуміємо, що із терористами, сепаратистами пан Медведчук торгував, заробляв разом і п’ятим президентом (Петром Порошенком – «Главком») чи з його людьми. Ми прекрасно це розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на Донбасі», – заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю дворічної давнини.

Порошенка, зрозуміло, зачепила згадка його імені у такому контексті у цьому інтерв’ю. Тому політик через два місяці після інтерв’ю подав позов до Верховного суду, вимагаючи від Зеленського оприлюднення відомостей від Служби безпеки та інших розвідувальних органів України про свої «зв’язки з Медведчуком». На думку позивача, заява Зеленського, в якій згадується Порошенко, становить суспільний інтерес.

У судах захисники Порошенка назвали інформацію про буцімто зиск їхнього клієнта від торгівлі вугіллям з окупантами «очевидно брехливою» і поставили під сумнів її достовірність.

Проте суд першої інстанції відмовив у позові Порошенка. Аргументи були такими: інформація, висвітлена Зеленським у інтерв’ю, не може підпадати під закон про доступ до публічної інформації. Згідно зі статею 106 Конституції, до повноважень президента не належить створення, збирання, зберігання та поширення запитуваної позивачем інформації. Тому суд не вважає, що Зеленський якимось чином перешкоджає Порошенку у доступу до інформації, яка його цікавить.

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Порошенко не погодився з цим рішенням і подав апеляцію до Великої палати Верховного суду. Висновки Феміди такі: у справі нема доказів, що інформація, яку сказав в інтерв’ю Зеленський, є задокументованою. Також суду невідомо, коли саме її отримав Зеленський, – на посту президента чи раніше. «Тобто немає доказів того, що відповідач (Володимир Зеленський – «Главком») є розпорядником відповідної інформації як суб’єкт владних повноважень», – зауважив суд.

З іншого боку, Велика палата наголосила: Петро Порошенко не спробував (шляхом запиту до Офісу президента) отримати ту публічну інформацію, яка його, як він вважав, стосується.

Таким чином, постанова Велика палата Верховного суду, яка майже повторила рішення суду першої інстанції, набрала законної сили, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як повідомляв «Главком», у грудні 2021 року Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді та сприянні створенню терористичної організації. Згідно з текстом підозри, Петро Порошенко начебто проводив підривну діяльність проти України у 2014-2015 роках. У спільники йому записали народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина і бізнесмена Сергія Кузяру.

Підозру Порошенку 20 грудня 2021 року підписав виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко. На початку 2023 року Симоненко втратив посаду через суспільний розголос, пов’язаний із закордонною поїздкою на відпочинок до Іспанії.