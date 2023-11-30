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Посольство Ізраїлю передало Києву 30 активних крісел колісних для дітей з інвалідністю

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Посольство Ізраїлю передало Києву 30 активних крісел колісних для дітей з інвалідністю
«Це вже не перший спільний проєкт Посольства з мерією Києва»
фото: КМДА

«Нові крісла колісні дозволять дітям легко пересуватися як у приміщенні, так і під час прогулянок на свіжому повітрі»

Посольство Держави Ізраїль в Україні передало Києву 30 активних крісел колісних для дітей з інвалідністю. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Крісло колісне є важливим помічником для дитини з інвалідністю. Вони мають бути зручними та маневреними. Нові крісла колісні дозволять дітям легко пересуватися як у приміщенні, так і під час прогулянок на свіжому повітрі. Їх отримають діти, які відвідують Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю. Завдяки цьому вони зможуть вільно пересуватися під час реабілітаційного процесу. А також 10 родин, які виховують дітей з інвалідністю. Ми вдячні нашим ізраїльським колегам за постійну підтримку в реалізації соціальних проєктів у Києві: навчання та стажування столичних психологів і працівників соціальної сфери, відкриття першого в Україні Центру стресостійкості та багато інших», – зазначила Марина Хонда.

Як зазначив Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, це стало можливим завдяки MASHAV та організації «Джойнт».

«Передав сьогодні 30 крісел колісних до Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. Це вже не перший спільний проєкт Посольства з мерією Києва. Плануємо і надалі розвивати нашу співпрацю», – додав Міхаель Бродський.

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Нагадаємо, днями на базі Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Солом’янського району відкрили відділення ранньої реабілітації (абілітації).

Теги: Ізраїль посол Марина Хонда благодійність

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