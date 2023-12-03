Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч

У Франції одна людина загинула, ще дві дістали поранення через напад невідомого

У ніч на 3 грудня у Хмельницькій області працювали сили ППО. Угорщина відреагувала на скандал із забороною на виїзд Порошенка за кордон. У Парижі невідомий напав на перехожих. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 грудня, щоб ви були в курсі подій.

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Робота ППО на Хмельниччині

Уночі 3 грудня у Хмельницькій області лунали вибухи. В області працювала ППО. Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО», – зазначив він.

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Повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.

Уночі 3 грудня в Хмельницькій області було оголошено тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударних безпілотників.

Пізно ввечері 2 грудня російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед».

Угорщина відреагувала на скандал із забороною на виїзд Порошенка

Представник уряду Угорщини Золтан Ковач відреагував на заяву СБУ про те, що експрезидент Петро Порошенко планував зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном, а цю зустріч РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України.

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Золтан Ковач зазначив, що Угорщина не бажає брати участь у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського.

«Такі новини та подібні політичні чистки – це ще один доказ того, що Україна поки що не готова до членства в Європейському союзі», – написав політик.

У Парижі невідомий напав на перехожих

У центрі Парижа невідомий напав на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще одна дістала поранення. Сталося це на набережній Гренель поблизу Ейфелевої вежі. Нападника затримали, а постраждалим надають медичну допомогу.

Зловмисник, який зарізав людину в Парижі, вже був засуджений до чотирьох років ув'язнення в 2016 році за планування нападу. Також відомо, що чоловік страждав психічними розладами.

Підозрюваний вигукував «Аллах Акбар», перш ніж його заарештували.Чоловік був відомий поліції як прихильник радикального ісламізму. Під час затримання підозрюваний заявив поліції, що втомився бачити, як гинуть мусульмани.

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Аномальний снігопад у Мюнхені

У Німеччині вирує негода, яка розпочалася в п'ятницю. Зокрема, у Мюнхені аномальний снігопад, унаслідок якого в аеропорту один з літаків примерз до злітно-посадкової смуги.

Негода в Німеччині розпочалася в п'ятницю ввечері, а в суботу, 2 грудня, ситуація тільки погіршилася.

В аеропорту Мюнхена призупинили рейси через аномальну негоду, там було скасовано 320 рейсів. Потужний снігопад також паралізував роботу громадського транспорту в місті: не ходили автобуси, трамваї, були скасовані поїзди метро та міські електрички. На дорогах загального користування через ожеледицю сталася велика кількість аварій.

Літак США перехопив іранський дрон над своїм авіаносцем

Американський винищувач перехопив безпілотний літальний апарат з Ірану в повітряному просторі над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower. Іранський БПЛА пролетів небезпечно і непрофесійно поблизу авіаносця в Перській затоці.

Центральне командування США додало, що авіаносець і кораблі, які його супроводжують, були направлені в регіон Перської затоки для забезпечення безпеки в цьому районі.

«Військово-морські сили США продовжуватимуть літати та плавати там, де це дозволяє міжнародне право», – йдеться в повідомленні.