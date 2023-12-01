Через нові правила ввезення гуманітарки розгорівся скандал: реакція Мінсоцполітики

З 1 грудня набули чинності нововведення щодо ввезення та обліку гуманітарної допомоги: зміни є суттєвими й викликали у населення чимало запитань

З 1 грудня держава змінила правила ввезення гуманітарної допомоги. Благодійники понад місяць били на сполох й вимагали відкласти або удосконалити нововведення. Однак уже сьогодні система набула чинності, тож волонтери завозили допомогу за новими правила. Так, одна з користувачок мережі написала гнівний допис, у якому поділилася власним досвідом перетину кордону.

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Олена Новікова зауважила, що вона з іншими волонтерками перетинала кордон уночі, тож гуманітарну допомоги повинні були ввозити згідно з нововведеннями. Однак вона наголосила, що електронна система не працювала, а працівники митниці спілкувалися з жінками неетично, а також принижували їхню честь та гідність. Також волонтерка наголосила, що митники безпідставно вилучили у них автівку для ЗСУ.

«Якщо ви не маєте совісті і віднімаєте машину для ЗСУ, то організуйте логістику для тих кого як наших волонтерок просто вигнали в ніч! Це що за знущання? В зиму в мороз і завірюху вигнати двох юних дівчат в нікуди? З цим треба шось робити негайно. Що ж це коїться, люди?» – звернулася Олена Новікова до очільниці Мінсоцполітики Оксани Жолнович.

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У коментарях під дописом на ситуацію відреагував виконувач обов'язків начальника Львівської митниці Андрій Кузнік. На посаді він з початку березня цього року, а перед тим очолював Рівненську та Івано-Франківську митниці. У СБУ чоловік вісім років працював у підрозділі боротьби з корупцією у митних органах і контрабандою. Кузнік звернувся до волонтерки з проханням вийти на звʼязок для зʼясування всіх обставин.

Також очільник митниці заявив, що від підлеглих у нього є дані про те, що конфіскованих транспортних засобів за ніч не було.

Крім того, деякі волонтери зазначили, що митницю вони пройшли без проблем. Тож імовірно, найбільша проблема не у нових правилах, а у митниках на конкретних пунктах пропуску. Чимало користувачів, які наразі на кордоні, наголошують – працівники митниці не знають процедури, тож волонтери вимушені чекати.

Згодом пост розлюченої волонтерки прокоментувала міністерка соцполітики Жолнович. Вона зауважила, що організація, на яку везли гумдопомогу, не є в реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Тож на таку організацію ввозити допомогу відповідно до закону не можна було. До сьогодні в реєстр такі організації вносила робоча група при Міністерстві – з сьогоднішньої ночі керівник чи уповноважена особа може самостійно зареєструватися в системі. Помилка вказує на те, що користувач заходив у систему для реєстрації організації не будучи уповноваженою особою організації.

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«Згідно з нормами закону, організація яка не внесена в реєстр не може бути отримувачем гуманітарної допомоги. Така організація не мала законних підстав ввозити гуманітарну допомогу, не будучи отримувачем. Хоча звісно інспектори мали б ввічливо спілкуватися. Тут перепрошую. Але керівник митниці вже включився в коментарях», – написала Жолнович.

«Зазначена ситуація показує, що на жаль у нас ввозили допомогу без відома отримувачів на їх ім'я або на організації які взагалі не є отримувачами гумдопомоги. Зараз так робити не можна буде. Зв'язуємося з волонтеркою, щоб отримати більше деталей, але поки не відповідає», – додала очільниця Мінсоцполітики.

Крім того, на кордоні застряг волонтер Костянтин Кравець. Він також розповів про проблеми роботи митників та Мінсоцполітики – бази цих установ не синхронізовані. Чоловік зареєструвався завчасно, однак на кордоні знайти його дані не можуть.

На ситуацію відразу відреагував заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко. Держслужбовець зауважив, що вони з колегами працюють усю ніч та докладають зусиль, аби процес був робочим.

Також написала коментар менеджерка автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги Людмила Хлань.

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Урешті-решт волонтер зміг зареєструвати гуманітарну допомогу та провезти її в Україну. Кравець подякував працівникам митниці та поскаржився на Мінсоцполітики.

Що відомо про нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги

Нагадаємо, з 1 грудня набули чинності нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Зміни є суттєвими й викликали у населення чимало запитань.

За задумом Міністерства соціальної політики, нові правила мали б допомогти запобігти зловживанням під час завезення гуманітарки, її розкраданню та незаконному ввезенню товарів.

Так, віднині волонтери мають реєструватися в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та через автоматизовану систему вносити дані про гумдопомогу.

Товари з-за кордону будуть визнаватися гумдопомогою після присвоєння унікального коду. Мінсоцполітики пояснює: після внесення в систему даних про товари, які планується завозити, буде автоматично формуватися декларація. І після цього не треба ніяких гарантійних листів, довідок, запитів, планів про розподіли та інших бюрократичних документів.

Ввозити гумдопомогу можна упродовж 30 днів із дати створення відповідної декларації. Зареєстровані в системі товари, які не ввезли до України протягом 90 днів, втрачають статус гумдопомоги.

інфографіка: Мінсоцполітики

Головна новація — це переведення всіх відомостей в цифровий формат та максимальна автоматизація процесів. Фактично, створюється інструмент електронного обліку. Працюватиме він у форматі вебплатформи, на якій всі охочі ввезти гумдопомогу повинні будуть зареєструватись та сформувати декларацію. Кожна декларація матиме унікальний код, за яким митна служба і вестиме контроль при проходженні кордону.

Ще один важливий момент – це звіт, який будуть подавати організації, які завозять гуманітарну допомогу. Оформити документ потрібно до 15 числа наступного місяця, який йде за звітним. Вписувати потрібно статус допомоги (коли роздавалась, якщо є залишки, то скільки саме та інші моменти).

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інфографіка: Кабінет міністрів

Є і спрощення – з 1 грудня не потрібно подавати гарантійні листи. З міркувань безпеки, всі вантажі для Збройних сил Україні будуть засекречені від широкого загалу.

Роз’яснення про зміни з 1 грудня:

Ті користувачі, які вже зареєстровані в системі, наново цю процедуру проходити не повинні.

Заповнювати відомості в системі від імені юрособи мають право ті громадяни, які значаться в базі ЄДР.

Унікальний код, який присвоюють товару при його ввезенні як гуманітарного вантажу, буде надаватись відразу після заповнення всіх необхідних відомостей про нього.

У міністерстві соціальної політики переконують, що звітування за ввезену та роздану гуманітарну допомогу буде доволі простим. Достатньо буде вказати набувачів (кількість), без зазначення паспортних даних (прізвища, адреси й т. д.).

Запропоновані зміни викликали численні скарги й попередження великих волонтерських фондів про те, що нові бюрократичні правила ставлять під загрозу швидке завезення в Україну найнеобхідніших речей для фронтових підрозділів. У численних постах волонтери переконували, що такі правила серйозно уповільнять, а то й паралізують процес ввезення та розподілу гуманітарної допомоги в Україну.

У жовтні на сайті Кабміну з’явилась петиція щодо відтермінування нових правил, яка лише за декілька днів набрала необхідні 25 тис. голосів, аби її розглянув президент.

Крім того, майже два десятки благодійних фондів звернулися в листопаді з відкритим листом до Володимира Зеленського, у якому закликали президента ініціювати відтермінування нової системи та подовжити дію поточного спрощеного режиму ввезення та оформлення гуманітарної допомоги щонайменше на 6 місяців – з урахуванням пропозицій і зауважень представників громадських організацій та волонтерського руху.

Зрештою після скарг українців Кабмін погодився внести зміни у постанову, зокрема продовжити дію чинних правил завезення гуманітарної допомоги до 1 квітня 2024 року. До цього терміну, який є перехідним періодом, волонтери зможуть, як і раніше, використовувати паперові декларації для ввезення гуманітарних вантажів.

У Мінсоцполітики при цьому зазначили, що з 1 грудня таки запустять ще й автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Однак волонтери можуть почати користуватися нею і подавати декларації онлайн добровільно.

Як сподіваються в Кабміні, під час перехідного періоду фонди, громадські організації та інші отримувачі «зможуть адаптувати свої процеси до використання цифрової системи та оцінити її переваги».

Таким чином, з 1 грудня немає обов’язку користуватися лише паперовим чи лише цифровим механізмом. «Організація може використовувати будь-який варіант, що потім буде відображено у звітності», – наголосили в Мінсоцполітики.