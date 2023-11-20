У Відні чи на Печерську? Розшукується уповноважена, яку загубили волонтери

Місцем перебування волонтерського «янгола» Пушкарьової зацікавились навіть народні депутати

Чим ближче 1 грудня – дата, з якої мають запрацювати нові правила ввезення гуманітарної допомоги, тим більше зростає напруження між волонтерським середовищем і владою. Сторони ніяк не можуть знайти компроміс. Аргументи обох давно сформульовані: влада в особі Мінсоцполітики твердо налаштована врегулювати нинішнє «гуляй-поле» з гуманітаркою за своїм баченням, волонтери стверджують, що це серйозно вдарить по масштабах закордонної допомоги для війська. Вони навіть звернулися до президента, аби він ініціював перед урядом відтермінування дії нових правил на пів року. Детально про це читайте у матеріалі «Главкома» Гуманітарка – стоп? Чому волонтери б’ють на сполох.

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При цьому деякі волонтери звертають увагу на існування посади-привида – уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності, створеної президентом ще в грудні 2019 року.

Згідно з положенням про цього уповноваженого, його основними завданнями є моніторинг дотримання прав і законних інтересів волонтерів і подання президентові пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності. Уповноважений може вносити на розгляд глави держави пропозиції щодо підготовки проєктів законів, які стосуються волонтерської діяльності, та брати участь в експертизі таких документів. Крім того, уповноважений має дбати про відновлення порушених прав і законних інтересів волонтерів та інформувати громадськість про такі заходи та їхні результати. Фактично цей «янгол» має бути зв’язковим між волонтерською спільнотою та президентською вертикаллю і сприяти тому, аби права підопічних не порушувалися.

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Проте волонтери скаржаться на те, що про діяльність своєї лобістки Наталії Пушкарьової давно не чули. За їхніми даними, вона після початку війни геть не проявляє себе. Ще під час призначення Пушкарьової волонтерська спільнота була здивована, бо це прізвище не було надто відоме в їхньому середовищі. Подальша робота Пушкарьової тільки закріпила цей скепсис.

Наталія Пушкарьова народилася 1976 року в Києві. У 2004-му закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація», кваліфікація «Провізор». Член громадської організації «Міжнародний жіночий рух «За сімейні цінності», бере участь та опікується соціальними, освітніми й культурними проєктами. З 2003 року є волонтером та меценатом Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», а також сприяє забезпеченню необхідними вакцинами українських миротворців. У 2014-му активно допомагала у лікуванні постраждалих учасників акцій протесту на Майдані Незалежності. довідка з сайту президента

Зникла з радарів

Сторінки уповноваженої з питань волонтерів в фейсбуці та твітері не оновлювалися з 2020 року. Попередні дописи стосуються переважно епідемії коронавірусу, яка випала якраз на початок роботи Пушкарьової у новому статусі. Це репости загальних правил, як уберегтися від коронавірусу та евакуюватися з країн, де зафіксовані випадки хвороби, ролики про користь правильного миття рук. Також на сторінці уповноваженого можна знайти кілька відео зі зверненнями президента та його дружини та… звіт тодішнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка про зустріч літака з Китаю із засобами захисту. До речі, саме з лобіюванням Тимошенка, якого з початку 2023 року вже нема на Банковій, і пов’язують тодішнє призначення Пушкарьової.

Про волонтерів уповноважена на своїх сторінках також згадувала, але досить стримано. Наприклад, закликала їх об’єднати зусилля для допомоги тим, хто перебуває «на передовій» боротьби з хворобою та постраждалим від повені на заході України. У планах Пушкарьової було створення об’єднавчої структури – Національного альянсу волонтерських організацій «заради їх згуртування для швидкого обміну інформацією, досвідом та ресурсами, … створення на рівні держави прийнятних умов діяльності волонтерів». Нагадаємо, що ідея створення такого альянсу була презентована ще до створення посади уповноваженого – у 2019 році в Офісі президента – і її координатором вже тоді була обрана Пушкарьова, яку на той момент позиціонували просто як волонтерку.

Національний альянс волонтерських організацій так і лишився проєктом на папері

В уповноваженої є також особиста сторінка, з початку великої війни вона там також причаїлася. Всі пости, що з’являються навіть після 2021 року, – дописи сторонніх осіб, які просто «тегають» власницю сторінки.

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Зазначимо, що уповноважена обіймає свою посаду поза штатом, але так само поза штатом працює, наприклад, представник президента в Кабміні Володимир Клавдієв, який, тим не менш, регулярно присутній на урядових засіданнях. До речі, така схема оформлення на роботу дозволяє вийти з-під обов’язкового декларування.

Підключили депутатів

На самоусунення уповноваженого волонтери звертають увагу вже давно. Так, на сайті президента ще в березні була зареєстрована петиція з вимогою її звільнення.

Петиція про звільнення з посади уповноваженої президента з питань волонтерської діяльності була не підтримана

Серед претензій до Пушкарьової – відсутність консультацій з волонтерською спільнотою за три роки діяльності, втрата зв’язку з уповноваженою навіть тими волонтерами, хто мав її мобільний телефон. Втім, петиція не набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Між собою волонтери вже давно обговорюють, що уповноважена з питань волонтерів з початку війни більшу частину часу проводить… у Відні. За іншою інформацією, Пушкарьова зараз зосереджена на співпраці з командуванням Медичними силами та й сама вона в розмові з «Главкомом» запевнила, що зараз перебуває в Києві.

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Проте питання «Куди зникла уповноважена?» підіймається вже на депутатському рівні. Так, Володимир Ар’єв з «Європейської солідарності» направив відповідного листа на ім’я голови Офісу президента Андрія Єрмака. «Фактично з 1 грудня у нас починається волонтерський армагедон: ніхто, крім великих організацій, не зможе завозити гуманітарну допомогу, – пояснює необхідність свого звернення Ар’єв. – Я й поцікавився, а де звіт щодо проведеної роботи уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності за період з 2021 року? Де, власне, місце перебування цього уповноваженого? Цей посадовець мав би теоретично захищати волонтерів, але його позиції нема. Хоча було б дуже добре, якби він подав нарешті якийсь голос на захист волонтерів. Мало того, уповноважені президента навіть з електронного декларування виведені, ми про них нічого не знаємо. Тому мені хочеться отримати відповідь від (голови офісу президента – «Главком») Єрмака…».

Нещодавно волонтерам вдалося домогтися створення у Верховній Раді міжфракційного об’єднання «Підтримка волонтерського руху». Один з його ініціаторів гіперактивний нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу направив звернення вже не на Офіс президента, а на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. У зверненні він фактично продублював ті ж питання, що вже викладалися в петиції до президента, і попросив надати інформацію, скільки разів та з якою метою Пушкарьова після початку війни перетинала державний кордон.

Запит нардепа Георгія Мазурашу до глави уряду щодо діяльності уповноваженої з питань волонтерської діяльності

У відповідь нардеп отримав листи від Державної прикордонної служби та Міністерства внутрішніх справ, які йому в наданні такої інформації по суті відмовили.

«Відень – гарне місто»

Сама Пушкарьова, з якою вдалося поспілкуватися «Главкому», вважає: проти неї здійнялася хвиля політично мотивованого «чорного піару». Роблять це ті, хто хоче політизувати волонтерський рух. Уповноважена акцентує на тому, що не отримує в Офісі президента заробітну плату і сама багато волонтерить. На претензії в тому, що вона не представляє волонтерів на зустрічах з представниками влади з приводу нових правил завезення гуманітарки, Пушкарьова зауважує: це не входить до її обов’язків. Уповноважена переконує: всю інформацію, яка до неї надходить, вона доповідає до Офісу президента.

«Я представляю дорадчо-консультативний орган, а є головний орган, який відповідає за це, – Міністерство соціальної політики, – каже вона. – У нього прописаний функціонал, є штат. Я свою думку висловила і свій маленький дотик зробила. Думку волонтерської спільноти до президента довели. Але президентська вертикаль не є законотворчою – чому у нас вважають, що президентська вертикаль повинна все робити?»

На питання, чому вона зовсім закинула свої сторінки в соцмережах, де раніше хоч щось можна було дізнатися про діяльність уповноваженої, Пушкарьова відповідає, що поважає субординацію, і її позиція не має озвучуватися окремо від позиції Офісу президента. А на підозри волонтерів та депутатів щодо її тривалого перебування у Відні Пушкарьова реагує загадково: «Відень – дуже гарне місто. Є ще Берлін – теж гарне місто. Але зараз я на Печерську у центральному шпиталі».

Уповноважена повторює, що зараз не варто розхитувати і так складну ситуацію в країні та «паплюжити і політизувати волонтерську допомогу». Проте аби не виникало таких спекуляцій, логічно було б, аби між волонтерами та тими, хто має їхні інтереси відстоювати, була повна відкритість. Коли ж «комунікація» відбувається через нардепів, які вимагають пояснень через запити, не дивно, що такі питання до уповноваженої виникають. Особливо в момент, коли фактично вирішується подальша доля волонтерського руху.

Павло Вуєць, «Главком»