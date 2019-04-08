Фонд «Таблеточки» запропонував продавати квитки на дебати, а кошти пожертвувати онкохворим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У відео закликають продавати квитки на дебати за 100 гривень

Грошей від продажу 75 тисяч квитків вистачить, щоб купити ліки хворим на рак дітям на три місяці

Фонд «Таблеточки» закликав продавати квитки на дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК «Олімпійський», а потім пожертвувати гроші онкохворим дітям.

Відеозвернення до кандидатів у президенти 8 квітня з’явилося на сторінці фонду у Facebook.

«Ми закликаємо вас відкрити продаж квитків на дебати, а на зібрані кошти подарувати шанс на життя онкохворим дітям. Грошей від продажу квитків фонду «Таблеточки» вистачить, щоб купити ліки на три місяці», - заявили у фонді, зазначивши, що «рак не має політичних уподобань, він просто щодня забирає дитячі життя».

У відео закликають продавати квитки на дебати за 100 гривень. Грошей від продажу 75 тисяч квитків вистачить, щоб купити ліки на три місяці.

«Сьогодні ми вирішуємо, якій бути країні. Щодня ми вирішуємо, чи будуть жити діти, які борються з раком. І чи зможуть вони колись проголосувати на виборах президента України», - підкреслили у фонді.

Як відомо, 7 квітня Порошенко заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.