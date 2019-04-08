  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня

    • Розсилка
    Володимир Зеленський готується до дебатів - Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня
    Володимир Зеленський готується до дебатів

    Пишіть у коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку, - сказав шоумен

    Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що на дебати на НСК «Олімпійський» прийде 19 квітня.

    Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    Читайте також

    «19 квітня на НСК «Олімпійський» відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому поставити будь-яке питання», – сказав Зеленський.

    Шоумен також закликав своїх підписників написати у коментарях, які питання вони б хотіли поставити чинному Президенту: «Думаю, у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу, від вашого імені».

    Водночас голова пропрезидентської фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Артур Герасимов заявив, що голова держави згоден дебатувати і 14, і 19 квітня.

    «Петро Порошенко чекає Зеленського на дебатах по суті і 14-го, 19-го квітня. Як то кажуть: стадіон – так стадіон», - зазначив нардеп.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

    Зазначимо, що Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

    Кандидат у президенти також заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі. 

    Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

    Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

    Читайте також:
    Читайте також
    Петро Порошенко НАТО вибори референдум Володимир Зеленський президент стадіон дебати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ