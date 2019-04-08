Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня



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Володимир Зеленський готується до дебатів

Пишіть у коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку, - сказав шоумен

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що на дебати на НСК «Олімпійський» прийде 19 квітня.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«19 квітня на НСК «Олімпійський» відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому поставити будь-яке питання», – сказав Зеленський.

Шоумен також закликав своїх підписників написати у коментарях, які питання вони б хотіли поставити чинному Президенту: «Думаю, у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу, від вашого імені».

Водночас голова пропрезидентської фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Артур Герасимов заявив, що голова держави згоден дебатувати і 14, і 19 квітня.

«Петро Порошенко чекає Зеленського на дебатах по суті і 14-го, 19-го квітня. Як то кажуть: стадіон – так стадіон», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Зазначимо, що Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

Кандидат у президенти також заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі.

Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.