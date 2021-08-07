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    Фото Кейт Міддлтон на тему Голокосту потрапили на престижну виставку

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    Герцогиня Кембриджська давно захоплюється фотомистецтвом - Фото Кейт Міддлтон на тему Голокосту потрапили на престижну виставку
    Герцогиня Кембриджська давно захоплюється фотомистецтвом
    Фото: Daily Mail

    Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, сфотографувала людей, які пережили Голокост

    Знімки герцогині увійшли до експозиції в лондонському музеї. В об'єктиві Кетрін з’явились Стівен Франк та Івонн Бернстайн, які пережили страшні переслідування нацистів. Про це повідомляє Daily Mail.

    Знімки були зроблені наприкінці січня 2020 року. Тепер їх можна переглянути в Імперському воєнному музеї Лондона. Експозиція буде доступна до 7 січня 2022 року.

    Кейт Міддлтон назвала своїх героїв «двома найжиттєрадіснішими людьми», яких вона коли-небудь зустрічала.

    Ці фотографії фіксують особливий зв’язок між людьми, що пережили Голокост, і молодим поколінням їхніх сімей. Знімки нагадують нам про колективну відповідальність за те, щоб їхні історії продовжували жити, — написала герцогиня Кембриджська у своєму інстаграмі.

    Як відомо, дружина принца Вільяма є покровителькою Королівського фотографічного товариства та захистила дисертацію з фотографії.

    Нагадаємо, раніше Кейт висловила величезну подяку всім, хто має стосунок до кампанії вакцинації та отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.

    А Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл створили другий проект для Netflix в рамках власної компанії Archewell Productions, пише Hollywood Reporter.

    Придуманий Маркл «Перл» / «Жемчуг» ( «Pearl») – сімейний мультсеріал, в якому розповідається про пригоди 12–річної дівчинки, натхненною історією впливових жінок.

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    Теги: фотограф музей виставка Кейт Миддлтон Холокост
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    Фото Кейт Міддлтон на тему Голокосту потрапили на престижну виставку