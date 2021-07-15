Принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix

У минулому році Гаррі і Меган Маркл підписали багаторічний контракт з Netflix

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл створили другий проект для Netflix в рамках власної компанії Archewell Productions, пише Hollywood Reporter.

Придуманий Маркл «Перл» / «Жемчуг» ( «Pearl») – сімейний мультсеріал, в якому розповідається про пригоди 12–річної дівчинки, натхненною історією впливових жінок. В даний час серіал знаходиться в стадії розробки, уточнює видання. Герцогиня трохи розповіла про майбутню героїню серіалу – вона прагне до самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми.

Маркл також буде виконавчим продюсером разом з чоловіком Елтона Джона Девідом Фернішем ( «Рокетмен»), Керолайн Сопер ( «Вольт») і режисерами, які отримали премію «Еммі», Ліз Гарбус ( «Я зникну у темряві», «Розповідь служниці») і Деном Коганом ( «Ікар»).

У минулому році Гаррі і Меган Маркл підписали багаторічний контракт з Netflix.

Ще в квітні Netflix анонсував документальний серіал від Archewell – громадської організації, яку заснували принц Гаррі і його дружина. Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», присвячений спортивним змаганням Invictus Games ( «Ігри нескорених»).