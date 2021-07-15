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    Принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix

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    Принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix - Принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix
    Принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix
    Фото: Kirsty Wigglesworth/AP

    У минулому році Гаррі і Меган Маркл підписали багаторічний контракт з Netflix

    Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл створили другий проект для Netflix в рамках власної компанії Archewell Productions, пише Hollywood Reporter.

    Придуманий Маркл «Перл» / «Жемчуг» ( «Pearl») – сімейний мультсеріал, в якому розповідається про пригоди 12–річної дівчинки, натхненною історією впливових жінок. В даний час серіал знаходиться в стадії розробки, уточнює видання. Герцогиня трохи розповіла про майбутню героїню серіалу – вона прагне до самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми.

    Маркл також буде виконавчим продюсером разом з чоловіком Елтона Джона Девідом Фернішем ( «Рокетмен»), Керолайн Сопер ( «Вольт») і режисерами, які отримали премію «Еммі», Ліз Гарбус ( «Я зникну у темряві», «Розповідь служниці») і Деном Коганом ( «Ікар»).

    У минулому році Гаррі і Меган Маркл підписали багаторічний контракт з Netflix.

    Ще в квітні Netflix анонсував документальний серіал від Archewell – громадської організації, яку заснували принц Гаррі і його дружина. Документальний серіал, який отримав назву «Серце непереможених», присвячений спортивним змаганням Invictus Games ( «Ігри нескорених»).

    Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

    Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

    36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

    6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.

    Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

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    Теги: серіал Меган Маркл дружина Ігри нескорених фільм
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    Принц Гаррі і Меган Маркл знімають другий фільм для Netflix