Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вакцинувалася від Covid-19

Я висловлюю величезну подяку всім, хто має стосунок до кампанії вакцинації, заявила Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це вона повідомила на сторінці герцога та герцогині Кембриджських в Twitter.

«Вчора я отримала свою першу дозу вакцини проти Covid-19 в лондонському Музеї науки. Я висловлюю величезну подяку всім, хто має стосунок до кампанії вакцинації. Спасибі вам за все, що ви робите», – йдеться в повідомленні.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021

Раніше принц Вільям, герцог Кембриджський, також отримав першу дозу вакцини.

Нагадаємо, після щеплення, зробленого антикоронавірусним препаратом компанії AstraZeneca, виявлено тромбоз у дружини двоюрідного брата королеви Великої Британії Єлизавети II принцеси Кентської Марії Крістіни фон Рейбніц.

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