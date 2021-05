Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вакцинувалася від Covid-19

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це вона повідомила на сторінці герцога та герцогині Кембриджських в Twitter.

«Вчора я отримала свою першу дозу вакцини проти Covid-19 в лондонському Музеї науки. Я висловлюю величезну подяку всім, хто має стосунок до кампанії вакцинації. Спасибі вам за все, що ви робите», – йдеться в повідомленні.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x