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    Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вакцинувалася від Covid-19

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    Кейт Міддлтон&nbsp;отримала першу дозу вакцини проти Covid-19 - Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вакцинувалася від Covid-19
    Кейт Міддлтон отримала першу дозу вакцини проти Covid-19

    Я висловлюю величезну подяку всім, хто має стосунок до кампанії вакцинації, заявила Кейт Міддлтон

    Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.

    Про це вона повідомила на сторінці герцога та герцогині Кембриджських в Twitter.

    «Вчора я отримала свою першу дозу вакцини проти Covid-19 в лондонському Музеї науки. Я висловлюю величезну подяку всім, хто має стосунок до кампанії вакцинації. Спасибі вам за все, що ви робите», – йдеться в повідомленні.

    Раніше принц Вільям, герцог Кембриджський, також отримав першу дозу вакцини.

    Нагадаємо, після щеплення, зробленого антикоронавірусним препаратом компанії AstraZeneca, виявлено тромбоз у дружини двоюрідного брата королеви Великої Британії Єлизавети II принцеси Кентської Марії Крістіни фон Рейбніц.

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    Теги: Велика Британія щеплення вакцинація коронавірус
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    Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вакцинувалася від Covid-19