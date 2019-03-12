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    Фото Порошенка, який біжить. Стало відомо, до кого поспішав президент (кадри)

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    Ці фото, зроблені до мітингу, коли Порошенко тільки виходить до людей, - наголосив Леонід Шевчук - Фото Порошенка, який біжить. Стало відомо, до кого поспішав президент (кадри)
    Ці фото, зроблені до мітингу, коли Порошенко тільки виходить до людей, - наголосив Леонід Шевчук
    Фото: Леонід Шевчук

    Автор гучного фото пояснив, куди Порошенко «тікав»

    Користувачі соцмереж другий день обговорюють фото президента Петра Порошенка, зроблене у Житомирі, куди він їздив 11 березня. На цій світлині президент біжить по калюжі до людей. 

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    Однак, деякі ЗМІ на фото побачили власну «історію»: мовляв, президент «втік зі свого передвиборчого мітингу в Житомирі, після того, як місцеві мешканці досить холодно його зустріли».

    «На фото видно, як Петро Олексійович біжить, не розбираючи дороги, по калюжах, тоді як його намагаються наздогнати охоронці і свита президента», - відзначились проросійські видання.

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    Журналіст Олександр Дубинський навіть порівняв Порошенка з колишнім президентом Януковичем, «який теж втік з України після Майдану», а також назвав його «боягузом і слабаком».

    Деякі ЗМІ видали версію, що Порошенко злякався молодиків з «Нацкорпусу», які днями вже влаштовували безлад після зустрічі глави держави з людьми та пригрозили новими акціями протесту.

    Така реакція змусила автора фото Леоніда Шевчука вранці 12 березня пояснити, що фото зроблене до початку мітингу, і президент не «тікає», а йде до людей.

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    «Всім зрадофілам присвячується. Я - автор фото з президентом, який йде до людей! Не тікає, а йде в натовп тисяч людей, в тому числі і натовп c опонентами. Ці фото, зроблені до мітингу, коли Порошенко тільки виходить до людей», - наголосив Леонід Шевчук.

    Речник президента Святослав Цеголко також прокоментував «трактування» світлини деякими ЗМІ. 

    «Класичний фейк, коли фото підрізають. Сподіваюся, у тих, хто його поширив, вистачить сміливості подати спростування. P.S. Ні сміливості, ні совісті не вистачить лише пропагандистам з РФ та їхнім посіпакам», - написав він.

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