Вибори президента: стало відомо, за яких умов Порошенко візьме участь у дебатах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко візьме участь у дебатах лише у тому випадку, якщо пройде у другий тур

У Порошенка заявили, що в першому турі виборів дебатувати дуже складно через велику кількість кандидатів

Якщо розглядати лише п’ятірку лідерів президентських перегонів, то не факт, що вони погодяться на той чи інший формат дебатів. Тому дебатувати потрібно в другому турі, до чого зобов’язує і закон.

Про це заявив речник передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK.

Політичний консультант зауважив, що згідно із законом кандидат у президенти зобов’язаний йти на дебати тільки у другому турі президентських виборів.

«Я переконаний, що Петро Порошенко пройде до другого туру й обов’язково візьме участь у дебатах. А от якщо розглядати перший тур і, наприклад, лише п’ятірку лідерів, то не факт, що вони погодяться на той чи інший формат дебатів», – вважає Медведєв.

Він пояснює, що в першому турі виборів дебатувати дуже складно через велику кількість кандидатів і різноплановість їхніх політичних програм.

«Формат дебатів легко проводити у двопартійних демократіях, наприклад, у США, де є демократи і республіканці. Але з ким дебатувати Порошенку, коли окрім нього є ще 39 кандидатів? Кого саме він має обрати для дебатів? Із ким говорити? Як у такому широкому колі визначити своїх опонентів?» – зауважив Медведєв.