Зеленський провів телефонну розмову з Путіним



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У Кремлі стверджують, що розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася «з ініціативи української сторони»

Зеленський заявив про важливість повернення Росією українських кораблів та наголосив на необхідності повернення всього озброєння

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це у понеділок ввечері повідомляє пресслужба глави української держави.

Зеленський заявив про важливість повернення Росією українських кораблів та наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що знаходяться на цих суднах.

Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна - Росія - ЄС.

Натомість у Кремлі стверджують, що розмова відбулася «з урахуванням запланованого на 9 грудня 2019 року в Парижі саміту в «нормандському форматі», а також «з ініціативи української сторони».

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.