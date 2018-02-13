Франція позакриває ЗМІ, які працюють на Кремль

Метою введення нових правил є можливість оперативно реагувати на появу фейкової інформації

У разі виявлення фейкових новин діяльність засобів масової інформації, причетних до цього, буде припинятися судами за прискореною процедурою. Про це йдеться у представленому міністром культури Франції Франсуазою Ніссен законопроекті про боротьбу з фейковими новинами, передає France24. «Новий закон має на меті два основні вектори:



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Метою введення нових правил є можливість оперативно реагувати на появу фейкової інформації

У разі виявлення фейкових новин діяльність засобів масової інформації, причетних до цього, буде припинятися судами за прискореною процедурою.

Про це йдеться у представленому міністром культури Франції Франсуазою Ніссен законопроекті про боротьбу з фейковими новинами, передає France24.

«Новий закон має на меті два основні вектори: соціальні мережі, такі як Facebook, та засоби масової інформації, які перебувають під впливом іноземних держав», по суті це про Росію», - пояснив суть законопроекту фахівець у сфері цифрового права, адвокат Антуан Шерон, який брав участь у роботі над документом.

У проекті закону вказано, що протягом п'яти тижнів до виборів Вища рада аудіовізуальних засобів Франції може «призупинити діяльність ЗМІ під впливом», тобто відкликати ліцензію на сайт або телеканал, якщо буде виявлено, що подається спотворена інформація.

Підрозділи, які відповідають за інформаційну безпеку, також матимуть право вимагати від платформ (YouTube, Facebook тощо) опублікувати імена спонсорів інтернет-статей або кампаній, спрямованих на вплив на голосування за помилковими аргументами. Ці сайти також повинні будуть з’ясовувати обсяги фінансування, витрачені на такі дезінформаційні кампанії.

Метою введення нових правил є можливість оперативно реагувати на появу фейкової інформації, протидіяти кампаніям з її розповсюдження.

Як приклад необхідності швидкої протидії поширенню фейкової інформації названо вибори президента США, референдум у Великобританії щодо Брексіту.

Шерон пояснив, що першочерговим буде швидке реагування та протидія поширенню неправдивої інформації, а вже на другому місці – пошук істини.

Для визначення правдивості чи хибності змісту інформації та швидкого реагування у разі виявлення фейків Вища рада аудіовізуальних засобів Франції отримає ширші повноваження, так само як і судді, які прийматимуть рішення у пришвидшеному порядку.

Нині протидія поширенню неправдивої інформації відбувається за законом про пресу, прийнятим ще в 1881 році, який не відповідає в повному обсязі вимогам сучасності у сфері поширення інформації.