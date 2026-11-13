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243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026
Ситуація на фронті 13 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 13 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 44 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3023 дронів-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

13 листопада на фронті відбулося 243 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 101 окупант, 23 поранено. Знищено 43 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА та 14 укриттів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три гармати, один пункт управління БпЛА та 57 укриттів противника. Знищено або подавлено 100 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали одного авіаційного удару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік Охрімівки.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи у бік Глушківки.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 14 спроб загарбників просунутися поблизу Греківки та у бік:

  • Новоплатонівки
  • Дружелюбівки
  • Зеленої Долини
  • Лиману
243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників просунутися у бік Миколаївки.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник один раз атакував поблизу Миколаївки.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 10 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Миколайпілля й Новопавлівки. 

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

  • Торецького
  • Софіївки
  • Вільного
  • Нового Донбасу
  • Водянського
  • Добропілля
  • Молодецького
  • у бік Кучерового Яру, Золотого Колодязя, Ганнівки, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Новопавлівки

Два ворожі штурми тривають. 

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі штурмував у бік Новомиколаївки.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили п'ять ворожих атак біля Верхньої Терси, Малої Токмачки та у бік Єгорівки, Копанів, Гіркого. Три боєзіткнення тривають.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти п'ять разів штурмували у бік Новоандріївки, Юрківки, Павлівки та Новояковлівки.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026 фото 12

Нині триває 1724-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Костянтинівка Покровськ Лиман наступ війна

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