243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026

Лінія фронту станом на 13 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 44 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3023 дронів-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

13 листопада на фронті відбулося 243 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 101 окупант, 23 поранено. Знищено 43 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА та 14 укриттів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три гармати, один пункт управління БпЛА та 57 укриттів противника. Знищено або подавлено 100 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали одного авіаційного удару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи у бік Глушківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 14 спроб загарбників просунутися поблизу Греківки та у бік:

Новоплатонівки

Дружелюбівки

Зеленої Долини

Лиману

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників просунутися у бік Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник один раз атакував поблизу Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 10 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Миколайпілля й Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

Торецького

Софіївки

Вільного

Нового Донбасу

Водянського

Добропілля

Молодецького

у бік Кучерового Яру, Золотого Колодязя, Ганнівки, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Новопавлівки

Два ворожі штурми тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі штурмував у бік Новомиколаївки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили п'ять ворожих атак біля Верхньої Терси, Малої Токмачки та у бік Єгорівки, Копанів, Гіркого. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Окупанти п'ять разів штурмували у бік Новоандріївки, Юрківки, Павлівки та Новояковлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

Нині триває 1724-й день повномасштабної війни.