Франція скликає антитерористичну коаліцію через ситуацію в Сирії



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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

Ле Дріан побоюється, що ІДІЛ може скористатися «змінами на місцях», зокрема ситуацією в Сирії, щоб відродитися

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан ініціював невідкладне проведення зустрічі міжнародної коаліції з боротьби з «Ісламською державою».

Про це повідомляє Reuters.

«Франція пропонує провести зустріч міжнародної коаліції, щоб вести рішучу боротьбу. Головне тут — наша безпека, яка опинилася під ударом через турецький наступ (на курдів в Сирії — ред.)», — сказав міністр.

Він висловив побоювання, що «Ісламська держава» може скористатися «змінами на місцях», зокрема ситуацією в Сирії, щоб відновити свій вплив.

«Сьогодні коаліція повинна сказати, що ми будемо робити далі, як хоче діяти Туреччина, і як ми забезпечимо безпеку тих місць, де у в’язницях утримуються бойовики? Все це треба обговорити, щоб нам було ясно», — наголосив Ле Дріан.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про те, що турецькі війська розпочали операцію «Мирна весна» на півночі Сирії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що військова операція Туреччини в північно-східній Сирії повинна бути стриманою. В Європейському Союзі наголосили, що надійне рішення сирійського конфлікту не може бути досягнуте військовим шляхом.