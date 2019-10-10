МЗС України відреагувало на військову операцію Туреччини у Сирії



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Туреччина 9 жовтня почала військову операцію «Джерело миру» в північній частині Сирії

Однією з головних причин неможливості покласти край стражданням народів Сирії є позиція країн, які підтримують режим Башара Асада і блокують рішення Радбезу ООН, заявили в МЗС

Проблеми безпекового і гуманітарного характеру у Сирії слід вирішувати в міжнародно-правовому полі.

Про це говориться у коментарі МЗС України щодо початку військової операції ЗС Туреччини на північному сході Сирії.

«В Україні уважно стежать за початком військової операції збройними силами Туреччини на північному сході Сирії. Хочемо нагадати, що конфлікт у Сирії триває не один рік. Однією з головних причин неможливості покласти край стражданням народів Сирії є позиція тих країн, які підтримують режим Башара Асада і блокують відповідні рішення Ради Безпеки ООН», - заявили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що Україна очікує, що Рада Безпеки ООН та її члени, за участі всіх зацікавлених сторін, зокрема й Туреччини, розглянуть це питання на анонсованому на 10 жовтня засіданні та ухвалять рішення, які дозволять вирішувати проблеми безпекового і гуманітарного характеру в міжнародно-правовому полі.

Як відомо, Рада безпеки Організації об'єднаних націй планує провести екстрене засідання щодо Сирії. Зокрема, через початок військової операції армією Туреччини.

Нагадаємо, в середу, 9 жовтня, Туреччина почала військову операцію «Джерело миру» в північній частині Сирії. Як повідомив президент Реджеп Ердоган, у цій зоні планується створення «безпечної зони». Для цього Туреччина планує очистити регіон від бойовиків курдської міліції, яких турецькі власті вважають терористами.