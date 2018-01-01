Франція стурбована наступом сирійської армії в провінції Ідліб

Париж вимагає від Дамаску дотримання Астанинських домовленостей

Представники французького уряду заявили в середу про своє занепокоєння наступальною операцією, яку проводять сили сирійської армії в провінції Ідліб. За оцінками міжнародних спостерігачів щонайменше 3 млн. осіб перебувають у цій останній підконтрольній повстанцям провінції Сирії. Ця цифра повинна збільшитися оскільки в провінцію Ідліб прибувають



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Сирійська армія

Париж вимагає від Дамаску дотримання Астанинських домовленостей

Представники французького уряду заявили в середу про своє занепокоєння наступальною операцією, яку проводять сили сирійської армії в провінції Ідліб.

За оцінками міжнародних спостерігачів щонайменше 3 млн. осіб перебувають у цій останній підконтрольній повстанцям провінції Сирії. Ця цифра повинна збільшитися оскільки в провінцію Ідліб прибувають як бійці різних повстанських загонів, так мирні жителі, які евакуюються із інших регіонів країни, які взяли під свій контроль сили Башара Асада. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

МЗС Франції засудило нанесення авіаударів, об’єктами яких є в тому числі госпіталі і лікарні, оскільки дана практика порушує норми міжнародного гуманітарного права. Французьке дипломатичне відомство закликало сторони конфлікту дотримуватися умов домовленостей щодо створення зон деескалації, які були досягнуті минулого року в Астані.

Дані домовленості окрім припинення бойових дій передбачають гарантування доступу гуманітарної допомоги для всіх, хто цього потребує.