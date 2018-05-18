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    Французький міністр зізнався, що він гей

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    <span>Мунір Маджубі</span>
    Фото: Morocco World News
    Мунір Маджубі

    П'ять років тому Франція прийняла новий закон про легалізацію одностатевих шлюбів

    Французький міністр цифрових відносин Мунір Маджубі заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію в Міжнародний день боротьби з гомофобією, повідомляє The Local.

    «Гомофобія - це зло, яке роз'їдає суспільство, вона проникає в школи, забруднює сім'ї. Ще гірше - вона переслідує уми геїв і змушує нас іноді пристосовуватися і брехати, щоб уникнути ненависті і просто житии», - заявив міністр.

    Маджубі, який узаконив стосунки зі своїм партнером у рамках цивільного партнерства у 2015 році, зазначив, що дуже важливо продовжувати говорити про наслідки гомофобії, особливо серед молодих людей.

    Зазначимо, п'ять років тому Франція прийняла новий закон про легалізацію одностатевих шлюбів. З тих пір свої стосунки узаконили 40 тисяч гей-пар.

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