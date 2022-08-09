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Порошенко в ефірі Sky News попередив світ про катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко в ефірі Sky News попередив світ про катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську
Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС – зауважив п'ятий президент
скріншот з відео

«Весь світ має голосно про це говорити. Адже ця ситуація – це загроза глобальній безпеці»

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News закликав Раду Безпеки ООН негайно розмістити миротворців на території Запорізької АЕС. Порошенко наголосив, що потенційна катастрофа на ЗАЕС за своїми наслідками може бути вдесятеро більшою, ніж аварія на ЧАЕС, і відповідальність за це несе Путін. 

«Слід чітко розуміти, що це Росія вторглася в Україну. Слід розуміти і те, що катастрофа на Запорізькій атомній електростанції була б вдесятеро потужнішою за катастрофу на Чорнобильській АЕС. Однозначно, від наслідків цього постраждала б і вся Європа, і весь світ», – зауважив Порошенко. 

Він зазначив, що Запорізька атомна електростанція забезпечує 20% всього енергобалансу України і 50% атомної енергії. 

«Хотів би також нагадати, що станом на цей момент український персонал станції перебуває там. А тому ми запропонували, щоб цей комплекс питань був негайно винесений на розгляд засідання Ради Безпеки ООН з тим, щоб розглянути спеціальне рішення про негайне розміщення миротворців ООН на Запорізькій атомній електростанцїї. Інакше наслідки відчує вся Європа, весь світ, адже може статися катастрофа», – застерігає п’ятий президент. 

«Думаю, що весь світ має голосно про це говорити. Адже ця ситуація – це загроза глобальній безпеці. Якщо Росія не погодиться на абсолютно незалежних від України міжнародних миротворців, які зможуть гарантувати безпеку світу – а саме для того і було створено Раду Безпеки ООН, – нам слід запровадити і нове ембарго, і нові санкції. Росія розуміє лише мову сили. А отже весь світ має продемонструвати єдність, солідарність та силу», – резюмує Петро Порошенко. 

Нагадаємо, Радбез ООН має створити міжнародний трибунал для покарання Росії за страту полонених в Оленівці, щоб Росію було покарано за кожен її  злочин. Про це у відеозверненні сказав Петро Порошенко. Він закликав українську владу ініціювати відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН. 

Порошенко наголосив, що Путін навмисне знищив 54 українських військовополонених, в тому числі і героїчних «азовців».

Теги: катастрофа ядерна зброя Петро Порошенко окупанти Енергодар окупація Радбез ООН АЕС

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