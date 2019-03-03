Фріз відвідала Полк поранених США



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Ірина Фріз відвідала Полк поранених Морської піхоти

Фріз ознайомилась з програмами немедичної реабілітації подолання ПТСР та найбільш важких травм

Міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз в Полку поранених Морської піхоти (США) ознайомилася з програмами немедичною реабілітації та подолання посттравматичного стресового розладу і важких травм.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Фриз зазначила, що Полк поранених Морської піхоти - «це красномовний приклад координації дій між відомствами для допомоги в подоланні важких травм, які може отримати військовослужбовець - емоційних, психологічних, ментальних».

«Установа Wounded Warrior Regiment розміщується на базі Квантіко, її девіз - «Пацієнт ти тимчасово, а морський піхотинець ти назавжди», а основна мета - дати морпіхам усвідомлення того, що кращі дні попереду», - йдеться в повідомленні.

За рік близько 2 тис. морпіхів можуть отримати в Полку поранених підтримку по відновленню за різними напрямками: соціальна адаптація, психологічна, фізична реабілітації та інші.

Тривалість - від 18 місяців до декількох років. Тут практикуються також форми сімейної реабілітації.

«У структурі працює понад 300 фахівців. Бюджет закладено в структурі Міноборони і становить 22 млн доларів, але діяльність здійснюється у тісній співпраці та координації з Міністерством у справах ветеранів США», - додали у відомстві.

Раніше Фриз заявляла, що міністерство у справах ветеранів почне роботу «на повну потужність», коли буде сформовано на 30%.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про конкурсному відборі на посаду державного секретаря міністерства України у справах ветеранів.

10 січня були затверджені умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади. В документі містяться посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, умови оплати праці, перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, місце та дата проведення конкурсу.