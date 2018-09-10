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    ФСБ Росії затримала двох українських рибалок на озері Сиваш

    • Розсилка
    <span>ФСБ РФ</span> - ФСБ Росії затримала двох українських рибалок на озері Сиваш
    ФСБ РФ

    Громадян України звинуватили в «незаконному перетині кордону»

    На озері Сиваш російські прикордонники затримали двох українських рибалок, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим Реалії». з посиланням на дані прикордонного управління ФСБ Росії.

    За цією інформацією, громадян України звинуватили в «незаконному перетині кордону», їх затримали в момент швартування до берега Криму на моторному човні.

    «Під час огляду плавзасобу рибалок, на борту виявлено близько 20 кілограмів водних біологічних ресурсів кефалевих видів риб», – йдеться в повідомленні.

    У ФСБ стверджують, що громадяни України, вийшовши на риболовлю, вирішили навмисно причалити до берега Криму «для налагодження дружніх стосунків та обміну досвідом з кримськими рибалками».

    Українських рибалок затримали на 48 годин з метою підтвердження їх особи, повідомляють російські силовики. У той же час ФСБ не називає імен затриманих громадян.

    У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

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