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    ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі

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    Українські&nbsp;кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів - ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі
    Українські кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів
    Фото: ДПСУ

    «Недружні сусіди» лягли в дрейф та стежили за навчаннями з відстані близько шести морських миль

    Прикордонники та військові Збройних сил провели військові навчання на території Азовського моря. Під час навчань було помічено корабель ФСБ, що стежив за тренуваннями на відстані 6 морських миль (11 кілометрів). Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

    Відомо, що сьогодні вночі кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів.

    За інформацією ДПСУ, вони були розділені на тактичні групи. Одні забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, інші доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

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    ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі
    ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі
    ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі
    ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі

    Вказано, що під час артилерійських стрільб кораблі Морської охорони відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.

    У результаті прибуття до місця проведення стрільб, спостережна вахта кораблів Морської охорони зафіксувала наближення корабля берегової охорони прикордонслужби ФСБ РФ.

    «Зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в ситуації, але «недружні сусіди» лягли в дрейф та стежили з відстані близько 6 морських миль», – зазначили прикордонники.

    До слова, у Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи. Із 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста. Чоловіки та жінки будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.

    Теги: прикордонники ФСБ військові навчання корабель Азовське море
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    ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі