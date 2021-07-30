ФСБ шпигувала за навчаннями українських військових в Азовському морі

Українські кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів

«Недружні сусіди» лягли в дрейф та стежили за навчаннями з відстані близько шести морських миль

Прикордонники та військові Збройних сил провели військові навчання на території Азовського моря. Під час навчань було помічено корабель ФСБ, що стежив за тренуваннями на відстані 6 морських миль (11 кілометрів). Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Відомо, що сьогодні вночі кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів.

За інформацією ДПСУ, вони були розділені на тактичні групи. Одні забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, інші доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

Вказано, що під час артилерійських стрільб кораблі Морської охорони відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.

У результаті прибуття до місця проведення стрільб, спостережна вахта кораблів Морської охорони зафіксувала наближення корабля берегової охорони прикордонслужби ФСБ РФ.

«Зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в ситуації, але «недружні сусіди» лягли в дрейф та стежили з відстані близько 6 морських миль», – зазначили прикордонники.

До слова, у Києві три дні лунатимуть постріли та вибухи. Із 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста. Чоловіки та жінки будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.