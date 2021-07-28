Російський суд відправив у колонію вірмена за «шпигунство на користь України»

Громадянин Вірменії Арарат Хачатрян отримав в Росії позбавлення волі на 10 років і 6 місяців

У Росії увʼязнили двох чоловіків нібито за продаж Україні деталей ракетного комплексу С-300

Ростовський обласний суд РФ засудив до 10 років колонії суворого режиму громадян Вірменії та Росії. Їх обвинувачують у нібито держзраді та шпигунстві на користь України. Про це повідомляється на сайті Федеральної служби безпеки РФ.

«За вчинення злочинів, передбачених ст. 275 «Державна зрада» і ст. 276 «Шпигунство» КК РФ суд засудив Лобова до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 6 місяців. Обидва фігуранти будуть відбувати термін в колонії суворого режиму», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ФСБ, громадянин РФ Денис Лобов і громадянин Вірменії Арарат Хачатрян, причетні до здійснення контрабандних поставок радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем «С-300» з Росії до України.

Вказано, що радіоелектронне обладнання Лобов «зберігав у підвальному приміщенні свого будинку, де виробляв передпродажну підготовку».

Після чого Хачатрян організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння.

Як повідомляють у ФСБ кінцевим одержувачем обладнання виступив нібито «Укроборонпром».

Зазначено, що у березні 2020 року для нібито чергової закупівлі клістронів Хачатрян прибув до Росії і «був затриманий на місці злочину».