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    Російський суд відправив у колонію вірмена за «шпигунство на користь України»

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    Громадянин Вірменії Арарат Хачатрян отримав в Росії позбавлення волі на&nbsp;10 років і 6 місяців - Російський суд відправив у колонію вірмена за «шпигунство на користь України»
    Громадянин Вірменії Арарат Хачатрян отримав в Росії позбавлення волі на 10 років і 6 місяців
    Фото із російських ЗМІ

    У Росії увʼязнили двох чоловіків нібито за продаж Україні деталей ракетного комплексу С-300

    Ростовський обласний суд РФ засудив до 10 років колонії суворого режиму громадян Вірменії та Росії. Їх обвинувачують у нібито держзраді та шпигунстві на користь України. Про це повідомляється на сайті Федеральної служби безпеки РФ.

    «За вчинення злочинів, передбачених ст. 275 «Державна зрада» і ст. 276 «Шпигунство» КК РФ суд засудив Лобова до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна - на 10 років і 6 місяців. Обидва фігуранти будуть відбувати термін в колонії суворого режиму», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією ФСБ, громадянин РФ Денис Лобов і громадянин Вірменії Арарат Хачатрян, причетні до здійснення контрабандних поставок радіолокаційного обладнання для зенітно-ракетних систем «С-300» з Росії до України.

    Вказано, що радіоелектронне обладнання Лобов «зберігав у підвальному приміщенні свого будинку, де виробляв передпродажну підготовку».

    Після чого Хачатрян організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння.

    Як повідомляють у ФСБ кінцевим одержувачем обладнання виступив нібито «Укроборонпром».

    Зазначено, що у березні 2020 року для нібито чергової закупівлі клістронів Хачатрян прибув до Росії і «був затриманий на місці злочину».

    Теги: Росія суд ФСБ шпигун колонія Укроборонпром в'язниця державна зрада
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    Російський суд відправив у колонію вірмена за «шпигунство на користь України»