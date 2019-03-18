ФСБ відправляє на психіатричну експертизу ще одного українського моряка



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Капітан 2 рангу Денис Гриценко Фото: facebook com nikolay polozov

У понеділок 18 березня відбулися слідчі дії відносно військовополоненого українського моряка капітана 2 рангу Дениса Гриценка

Слідче управління ФСБ Росії сьогодні провело слідчі дії відносно ще одного українського військовополоненого моряка - капітана 2 рангу Дениса Гриценка, його також мають намір відправити на психолого-психіатричну експертизу. Про це повідомив у Facebook адвокат Гриценка Микола Полозов.

«У понеділок 18 березня відбулися слідчі дії відносно військовополоненого українського моряка капітана другого рангу Дениса Гриценка. Слідство ознайомило військовополоненого Гриценка та його адвокатів з постановою про призначення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи», - написав Полозов.

Він уточнив, що захистом було надано заперечення, у зв'язку з тим, що слідство не надало даних про виникнення сумніву в осудності військовополоненого. Також було заявлено, що «Денис Гриценко є військовополоненим, а норми III Женевської конвенції від 12.08.1949 «Про поводження з військовополоненими» не передбачають проведення подібних експертиз відносно військовополонених, і її проведення є поводженням, яке принижує людську гідність і честь військовополоненого офіцера». Додатково були заявлені клопотання про присутність адвокатів при проведенні експертизи.

«Денис тримається бадьоро, передає всім великий привіт. Боремося до перемоги!», - закінчує своє повідомлення адвокат.

Нагадаємо, прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків.

Як відомо, сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Як повідомлялось, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.