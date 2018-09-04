  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ФСБ затримала у Чорному морі українське судно з рибалками

    • Розсилка
    ФСБ затримала у Чорному морі українське судно з рибалками

    Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно ЯОД 2105 з чотирма членами екіпажу

    Прикордонники ФСБ РФ незаконно затримали у Чорному морі маломірне рибопромислове судно з чотирма громадянами України.

    Це сталося ще 28 серпня, повідомляє Головне управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.

    «До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення від керівництва Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України про затримання 28.08.2018 року представниками «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акваторії Чорного моря українського риболовецького судна «ЯОД 2105» та членів його команди. Четверо українських рибалок утримуються на прикордонній заставі м. Севастополя дотепер», - поінформували у поліції.

    Як зазначається, відкрито два кримінальні провадження - за ч.1. ст. 146-1 та ч.2. ст. 278 Кримінального кодексу України - за фактами захоплення судна та незаконного затримання чотирьох громадян України. 

    Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим. Встановлюються всі обставини, що мають значення для кримінальних проваджень. 

     

    Читайте також
    прикордонники Крим окупанти Чорне море ФСБ рибальство розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ