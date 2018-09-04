ФСБ затримала у Чорному морі українське судно з рибалками



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Російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно ЯОД 2105 з чотирма членами екіпажу

Прикордонники ФСБ РФ незаконно затримали у Чорному морі маломірне рибопромислове судно з чотирма громадянами України.

Це сталося ще 28 серпня, повідомляє Головне управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.

«До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення від керівництва Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України про затримання 28.08.2018 року представниками «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акваторії Чорного моря українського риболовецького судна «ЯОД 2105» та членів його команди. Четверо українських рибалок утримуються на прикордонній заставі м. Севастополя дотепер», - поінформували у поліції.

Як зазначається, відкрито два кримінальні провадження - за ч.1. ст. 146-1 та ч.2. ст. 278 Кримінального кодексу України - за фактами захоплення судна та незаконного затримання чотирьох громадян України.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим. Встановлюються всі обставини, що мають значення для кримінальних проваджень.