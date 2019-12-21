Газові домовленості з Путіним. Що відомо на цей момент



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Україна і Росія укладуть газовий контракт до Нового року терміном на 5 років

Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак заявив, що Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу терміном на п'ять років.

Зокрема, Козак уточнив, що підписання контракту очікується до кінця 2019 року.

«Це буде новий контракт, його ключові істотні умови на найближчі п’ять років узгоджені», — заявив він.

Віцепрем’єр РФ не уточнив обсяги транзиту.

«Обсяги - необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів», - зазначив Козак.

Він додав, що Москва і Київ знайшли «взаємовигідні рішення».

Козак запевнив, що російська і українська сторони врегулювали взаємні претензії щодо газу і судових позовів більше не буде.

«Питання врегульовано. Більше судових позовів, судових суперечок, взаємних претензій не буде», - сказав Козак.

Пресслужба президента України підтвердила, що сьогодні були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу.

«Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», — йдеться у повідомленні.

Деталі підписаного протоколу за підсумками переговорів у Мінську в ОП не розголошують. Їх обіцяють оприлюднити під час прес-конференції 21 грудня.

Подробиці повинні розповісти в суботу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь в сьогоднішніх переговорах в Мінську.а переговорах про транзит газу, що пройшли у Мінську, заявив, Російська сторона погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

«Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу», — повідомив Єрмак.

Він додав, що виплата боргу «Газпрому» відбудеться грошима.

ЗМІ з посиланням на джерела пишуть,що Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 роках - по 40 млрд кубометрів.

«Домовилися про можливість підписання контракту на 5 років, який може бути потім продовжений. Обсяг транзиту на 2020 рік - 65 млрд кубів, з 2021 по 2024 - по 40 млрд кубів», - повідомило джерело.

Після виплати «Газпромом» $3 млрд Україна відмовиться від інших претензій до «Газпрому» щодо відшкодування коштів, пов'язаних з наданням послуг з транзиту.

«Росія виплатить $3 млрд, а Україна, в свою чергу, відкличе всі інші претензії», - зазначив співрозмовник

Йдеться про позов в майже $ 12 млрд як компенсації за відсутності транзиту з 2020 року і штраф Антимонопольного комітету України.

5 жовтня 2016 року АМКУ звернувся до суду з вимогою стягнути з «Газпрому» штраф і пеню сумарному в розмірі близько 172 млрд гривень. за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

19 грудня у Берліні відбулися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. За їхніми підсумками міністри енергетики Росії та України, а також представник Єврокомісії Марош Шефчович заявили, що сторони досягли «принципової домовленості» щодо продовження транзиту російського газу через Україну. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що Росія та Україна не домовилися про основні параметри нової угоди про транзит газу.

Зазначимо, що чинний 10-річний договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів — це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.